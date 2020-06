Han blir ny direktør i Oljedirektoratet

Ola Anders Skauby melder overgang fra Equinor til Oljedirektoratet.

Publisert: Publisert: 22. juni 2020 13:13

– Dette syns jeg er kjempespennende. Oljedirektoratet har en viktig oppgave i å forvalte de naturressursene som ligger under havet, og som en del av det samfunnsoppdraget ligger det å formidle fakta og kunnskap, så det tenker jeg blir en veldig interessant og utfordrende kommunikasjonsoppgave. Da jeg fikk muligheten til dette, så kunne jeg ikke annet enn å si ja til det, sier Ola Anders Skauby til Aftenbladet.

De siste 12 årene har han arbeidet i Equinor, herunder StatoilHydro, Statoil og Equinor.

De ni første årene innenfor kommunikasjonsarbeid og de tre siste årene har han hatt globalt ansvar for personalberedskap og personellsikring, med oppfølging, informasjon, rådgiving, bistand og trening innenfor områdene, i Equinor.

Skauby er snart 48 år og bor i Stavanger. Han sier at siden det også var mange dyktige søkere til jobben, er han spesielt fornøyd med å få denne muligheten til å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Oljedirektoratet.

– Dette er en spennende kommunikasjonsoppgave, ikke minst sett i lys av den tiden vi lever i med klimautfordringen og mye debatt rundt klima og energierspektivene. Det å være en stemme i det med fakta og kunnskap, ser jeg på som en utfordrende oppgave.

I OD skal han lede avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt og være ansvarlig for kommunikasjonsarbeidet og jobbe med aktørene det er naturlig for Oljedirektoratet å jobbe med.

