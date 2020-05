Brigham skuffet over Equinors USA-problemer

Bud Brigham mener Equinor kunne blitt en leder i produksjon av skiferolje etter at han solgte selskapet sitt til dem. Han er skuffet over hvordan det gikk.

I 2011 kjøpte Equinor seg inn i skiferproduksjon i Bakken i Nord-Dakota. Vis mer Equinor

Publisert: Publisert: 25. mai 2020 08:25

I 2011 gjorde Equinor sitt største oppkjøp i utlandet noensinne da Brigham Exploration ble kjøpt for 4,4 milliarder dollar (da rundt 25 milliarder kroner). Oppkjøpet ga Equinor tilgang til skiferproduksjon i Bakken-feltet i Nord-Dakota – men har også gitt selskapet store problemer.

Dagens Næringsliv har avdekket sløsing og rot i Equinors amerikanske organisasjon – og 200 milliarder kroner i tap i USA de siste 20 årene. Brigham Exploration pekes på som en hovedforklaring av Equinor.

Nå slår Bud Brigham, en Austin-basert oljemilliardær, tilbake mot påstandene om at det var selskapet han solgte til Equinor som bidro til ukultur og tap.

Brigham mener Equinor selv er skyld i problemene som oppsto i selskapet han solgte til dem. Han viser for eksempel til at selskapet under hans ledelse ikke hadde problemer med landeiere tilsvarende de Equinor har hatt.

– Vi hadde ikke problemer med det. Vi var veldig gode. Og det er absolutt kritisk for å bli et suksessfullt selskap her. Her har vi privat eiendomsrett til mineralene og hvis du ikke har et godt rykte med å gjøre det du skal gjøre, med å betale royalties i tide, vil det bli veldig destruktivt for dine forretninger på lang sikt, sier Brigham til DN.

Han uttrykker også skuffelse over at Equinor har fått så mange søksmål rettet mot seg.

– Vi hadde ikke disse problemene, og vi hadde et godt rykte blant landeiere. Jeg er skuffet over å høre om disse problemene senere. Jeg vet at det var mange som sluttet. De satte inn en ny ledelse, og kanskje var noen av dem ikke kjent med USA og hvordan en skal operere i USA, sier Brigham.

– Jeg mener de hadde en gyllen mulighet her i USA til å bli en leder i produksjon av skiferolje som endret verden. Det er beklagelig at de ikke kapitaliserte på det, sier Brigham.

Equinor viser til at da selskapet kjøpte Brigham i 2011, var forventningene til oljeprisen høye. Derfor ble nedskrivningene store etter at oljeprisen stupte i 2014.

– Den operative driften og produksjonen fra brønnene i Bakken er i hovedsak god i mange tilfeller bedre enn forventet, sier talsperson Bård Glad Pedersen.

– Fra 2014 avdekket vi også internkontrollutfordringer som det var helt nødvendig å ta tak i. Dette oppsto i stor grad etter kjøpet av Brigham og den raske veksten i årene etter. Som Bud Brigham selv sier hadde han forlatt selskapet da disse utfordringene ble avdekket og forbedringsarbeidet startet, og dette begrenser selvsagt hans innsikt i dette, sier Glad Pedersen til DN.

