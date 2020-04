Podkast: Slik kan den nye krisen påvirke oljebransjen

Johan Sverdrup-utbyggingen reddet norsk oljebransje i forrige krise. Nå er det få store prosjekter i køen.

Publisert: Publisert: 23. april 2020 17:54

Norsk oljebransje hadde så vidt hentet seg inn etter forrige krise. Så smalt det igjen.

Koronapandemien og en oljepris i fritt fall gjør at bransjen står foran en ny nedtur som kan bli dramatisk.

Leting etter olje og gass er noe av det første som rammes i usikre tider.

– Bransjen må kutte kostnader for at kassen ikke skal gå tom. Pågående prosjekter kan ikke stoppes, på samme måte som man ikke bør stanse husbygging midt i prosessen. Men leting er det lettere å kutte, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i en fersk episode av Det vi lever av.

Selskapene har allerede varslet at milliarder av kroner forsvinner fra årets letebudsjetter, mens Oljedirektoratet tror hver femte letebrønn droppes.

– Det betyr jo lavere sannsynlighet for at det blir gjort et stort funn, sier Knudsen.

– Uten nye funn blir det lavere aktivitet på norsk sokkel og færre arbeidsplasser. Bransjen må få flere bein å stå på for å få brukt den kapasiteten som er der, sier Knudsen.

Kyrre M. Knudsen.

Mangelen på nye funn å bygge ut var én av grunnene til at det allerede i lang tid har ligget et investeringsfall i kortene på norsk sokkel.

Nå blir fallet verre enn ventet. Ny beregninger fra Rystad Energy viser at nedgangen fram mot 2022 kan bli på nesten 50 prosent. Det tilsvarer en reduksjon på mellom 65 og 72 milliarder kroner.

– På grunn av oljeprisfallet er mange av de planlagte prosjektene ikke lenger lønnsomme. I tillegg er det usikkerhet fordi prisen svinger så mye. Da må man legge inn høyere risiko, sier Knudsen.

– Under forrige nedtur falt investeringene med rundt 130 milliarder. Da forsvant 50.000 arbeidsplasser. En ny stor nedtur vil få store konsekvenser for bransjen, sier Knudsen.

Det vi lever av er et samarbeid mellom Aftenbladet og BT. Programledere er Marie Misund Bringslid (Bergen) og Ola Myrset (Stavanger).

Podkasten Det vi lever av er et samarbeid mellom Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og E24. I episodene tar vi opp temaer knyttet til noen av Norges viktigste næringer, som olje og gass, havbruk, skipsfart og grønn energi.

Episodene blir vekselvi spilt inn i Bergen og Stavanger.

