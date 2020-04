Oljeprisen faller etter utsatt Opec-møte: – Spenn setebeltet

Mye tyder på at påskeuken blir langt mer dramatisk enn normalt i oljemarkedet.

VENTER DRAMATISK UKE: Helge André Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets. Vis mer Stig B. Fiksdal

Publisert: Publisert: 6. april 2020 06:01

«Den kommende uken vil være instrumental for utviklingen av oljeprisen i 2020, så spenn setebeltet og forbered deg på volatilitet,» skrev DNB Markets oljeanalytiker Helge André Martinsen i et notat søndag kveld.

Oljeprisen faller mandag morgen nær fem prosent. Et fat Nordsjøolje handles ved sekstiden for 33,22 dollar fatet.

I løpet av helgen har det kommet frem at oljegruppen Opec+ har utsatt hastemøtet som var satt til mandag. Samtidig ryktes det at det nå vil bli et møte førstkommende torsdag.

«Man må huske at å orkestrere et massivt produksjonskutt mellom 20 Opec-land, og potensielt også USA, Canada, Brasil og Norge, er ikke en lett oppgave. Som sådan er noen dagers forsinkelse ingen overraskelse,» kommenterer Martinsen i notatet.

Kraftig fall i oljeetterspørselen

Men Russland og Saudi-Arabia, som de siste dagene har kranglet om hvem som har skylden i priskollapsen, er ikke de eneste viktigste spillerne, mener analytikeren.

«En potensiell fallgruve for en større avtale er at både Russland og Saudi ønsker at USA, som har utviklet seg til å bli verdens største oljeprodusent, skal bli med på kuttene,» skriver han.

Det spekuleres i at man nå diskuterer å kutte den globale produksjonen med minst ti millioner fat per dag.

Oljeetterspørselen har den siste tiden falt kraftig, mens land etter land har stengt ned i møte med viruskrisen. Og de globale oljelagrene vil fortsette å være fulle på kort sikt, mener analytikeren.

«En global avtale vil helt klart føre til en forbedret balanse for oljemarkedet i andre halvår 2020, og vil fremskynde prosessen med å tømme globale oljelagre,» heter det i notatet.

Norge åpner for kutt

Martinsen trekker frem Norge etter at oljeminister Tina Bru i helgen åpnet for at også Norge kan komme til å kutte i produksjonen.

– Vi har en dialog med sentrale aktører, inkludert andre produserende land, uttalte Bru til Bloomberg.

– Dersom en bred gruppe med produsenter blir enige om å kutte produksjonen betydelig, vil Norge vurdere et ensidig kutt dersom det støtter ressursforvaltningen og økonomien vår, fortsatte hun.

At Norge bidrar er også noe Iraks oljeminister i helgen har trukket frem som viktig. Irak er Opecs nest største oljeprodusent, og uttalte søndag at man trenger hjelp fra produsenter utenfor Opec, hvor USA, Canada og Norge ble nevnt spesifikt, ifølge CNBC.