Billigste strøm på én måned

Lørdag blir strømprisen i sørlige Norge den laveste på en måned, på 2,62 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter.

Illustrasjonsbilde av kraftlinje.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Strømprisen i de sørligste prisområdene i Norge faller lørdag til det laveste nivået på en måned.

Prisene fastsettes dagen i forveien på strømbørsen Nord Pool.

Døgnsnittet for strømprisen lørdag er på 2,62 kroner kilowattimen, utenom nettleie og avgifter. Denne prisen er lik i alle de tre sørligste prisområdene.

Det er nesten 60 øre mindre per kilowattime enn fredagens pris.

Sist prisen var lavere i prisområdene som inkluderer Oslo og Bergen var 14. august. Sist prisen i Sørvest-Norge var under lørdagens nivå var 7. august.

Den billigste strømmen på en måned betyr likevel ikke at strømmen er særlig billig. Går man ett år tilbake til lørdag 18. september i fjor, så kostet strømmen 1,13 kroner kilowattimen.

Strømstøtten må trekkes fra

Med nettleie og avgifter koster strømmen lørdag om lag 3,84 kroner kilowattimen. Da er ikke strømstøtten trukket fra.

Snittprisen for september så langt er 3,94 kroner, eller om lag 5,49 kroner med nettleie og avgifter. Strømstøtten for september så langt an til å bli på rundt 3,65 kroner kilowattimen (dette regnes ut slik: månedlig snittpris minus 70 øre * 0,9 *1,25).

På det meste den siste måneden lå døgnprisen i de tre sørligste prisområdene i Norge på over seks kroner kilowattimen, utenom nettleie og avgifter.

I sørlige Norge er prisen lavest i timen mellom klokken 16 og 17 lørdag. Da ligger den på 37 øre kilowattimen.

Rimeligere lenger nord

I Midt-Norge og Nord-Norge holder prisen seg på et lavere nivå enn i sør, slik det har vært i hele år.

Prisen i Nord-Norge blir på 27 øre kilowattimen, etter et kort blaff på opp mot to kroner kilowattimen tidligere denne uken.

I Midt-Norge blir prisen 33 øre lørdag, etter en topp på to kroner kilowattimen mandag denne uken.

Rimelige lenger sør

