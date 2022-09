EUs energiministere ber EU-kommisjonen foreslå et pristak på gass

EUs energiministere er enige om å be EU-kommisjonen foreslå et pristak på gass, men det er foreløpig uklart hvordan pristaket skal utformes, melder NTB.

Tsjekkias næringsminister Jozef Sikela sier at EU-ministerne er blitt enige om at det må innføres et pristak, men at dette er et av de vanskeligste spørsmålene å avklare.

Han sier derfor at EU-kommisjonen må få komme tilbake til detaljene om hvordan dette pristaket skal innrettes.

I tillegg ber EU-ministrene kommisjonen om å utarbeide forslag til flere andre tiltak for å takle energikrisen. Blant disse er tiltak for å dempe energiforbruket, støtte energiselskaper som har økonomiske problemer – og å sikre større offentlige inntekter fra strømprodusenter med store overskudd, skriver nyhetsbyrået DPA.

De ekstra inntektene skal etter planen brukes til å lette situasjonen for husholdninger og selskaper som har problemer som følge av de høye energiprisene.