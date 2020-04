Bru har ryggdekning for oljegrep: – Vi støtter dette kuttet

Olje- og energiminister Tina Bru kutter norsk oljeproduksjon for å bidra til høyere priser. – Vi støtter dette kuttet, sier Espen Barth Eide (Ap).

Olje- og energiminister Tina Bru, Statfjord C-feltet og energipolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap). Vis mer NTB scanpix / Equinor / E24

Publisert: Publisert: 30. april 2020 11:57

Det at Norge kutter oljeproduksjonen er et sjeldent grep, men ikke sjeldnere enn at noe lignende skjedde i 1986, 1998–99 og i 2002.

Olje- og energiminister Tina Bru varslet sent onsdag kveld at Norge vil kutte oljeproduksjonen på norsk sokkel noe i juni og andre halvår, mens gassproduksjonen får være i fred.

Norge vil kutte 250.000 fat per dag i juni, og 134.000 fat per dag i andre halvår, ifølge Olje- og energidepartementet.

I tillegg forsinkes produksjonsstarten på flere felt, slik at desember-produksjonen i år vil være 300.000 fat per dag lavere enn det oljeselskapene opprinnelig hadde lagt til grunn.

Det kraftige inngrepet i norsk oljevirksomhet får støtte fra opposisjonen på Stortinget, fordi situasjonen i oljemarkedet er så dramatisk.

– Vi støtter dette kuttet, sier energipolitisk talsmann Espen Barth Eide (Ap).

– Det at produksjonen er høyere enn etterspørselen er et strukturelt problem som rammer alle oljeproduserende land. Lagrene fyller seg opp, og overproduksjon er ikke i Norge interesse. Den ekstreme volatiliteten i oljemarkedet er hverken i selger eller kjøpers interesse, sier Eide.

Oljeprisen har tatt seg opp denne uken. Torsdag morgen handles nordsjøoljen Brent til 26 dollar fatet, etter å ha vært helt nede på 15-tallet på det laveste i forrige uke.

Les også Kutter i oljeproduksjonen på norsk sokkel

Støttes av Sp, Frp og SV

Regjeringen har orientert Stortinget om sine planer. Regjeringen har makt til å pålegge oljebransjen produksjonskutt uten å gå til Stortinget, men det har vært vanlig å sikre seg ryggdekning og bred forståelse i Stortinget før man går til et slikt steg.

– I lys av situasjonen vi er i nå så støtter Sp kuttet i norsk oljeproduksjon. Dette for å stabilisere oljeprisen, skriver stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) i en melding til E24.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) sier at også hans parti støtter et midlertidig norsk oljekutt.

– Vi registrerer hva som skjer i lys av lavere etterspørsel og lavere priser, men for Frp er det viktig å signalisere at dette er høyst midlertidig, sier Halleland til E24.

SV støtter også kuttet.

– Redusert produksjon er et viktig grep nå for å forhindre at vi produserer med store tap, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Men kuttet må kombineres med tiltak som stimulerer miljøsatsingen i leverandørindustrien, sier han.

Les også IEA: Største energisjokk på over 70 år: – Et svimlende fall

– Ikke del av et kartell

Kuttet blir varslet kort tid før OPEC og Russlands kutt trer i kraft 1. mai, men Norge fremhever at landet handler på egen hånd og ikke samarbeider med oljekartellet.

«I dagens ekstraordinære situasjon vil myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for», skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

– Det er viktig at Norge tar sin andel av kuttene. Vi støtter dette, og mener begrunnelsen Tina Bru gir er god og i pakt i med norsk tradisjon, sier Espen Barth Eide.

– Det er i Norges selvstendige interesse å kutte produksjonen. Den interessen sammenfaller med andre produsenters interesser, men vi er ikke en del av et kartell, sier Eide.

Tidligere norske kutt har heller ikke handlet om å støtte et kartell. Målet er vanligvis å gi politiske signaler til markedet om at oljeprodusentene står sammen om grep for å bidra til mer stabile priser, ifølge professor Ole Gunnar Austvik ved Handelshøgskolen Innlandet.

Les også Oljeministeren om den historiske avgjørelsen: – Dette er betydelig og ikke bare et «papirkutt»

DNB venter reelt lavere kutt

DNB Markets anslår at Norges reelle kutt vil være langt lavere enn det som er oppgitt: rundt 25.000 fat per dag i juni og 44.000 fat per dag i andre halvår.

– Grunnen til at våre anslag på det reelle kuttet er betydelig lavere enn departementets kuttanslag er en kombinasjon av oppblåst utgangspunkt for regnestykket, vedlikeholdseffekter og svak produksjon så langt i år, skriver senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets i et notat torsdag.

– Som sådan har de norske produksjonskuttene ubetydelig effekt på våre anslag på global markedsbalanse, men vi ser det som en solidarisk gest mot Opec+-landene og den globale oljeindustrien, skriver Martinsen.

Les også Regjeringen går med på skattepakken for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

Senior oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets. Vis mer DNB Markets

Utgangspunktet for det norske oljekuttet på 250.000 fat per dag i juni og 134.000 fat per dag i andre halvår er et produksjonsnivå på 1,86 millioner fat per dag.

Det er rundt 200.000 fat per dag over det faktiske produksjonsnivået i mars, som skyldtes problemer ved noen felt og var lavere enn Oljedirektoratet hadde anslått.

– Nesten uovertruffen krise

Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann er bekymret også for tiden etter coronakrisen. Ifølge IEA vil globalt energiforbruk falle med seks prosent i år, det største energisjokket siden andre verdenskrig. Det er usikkert hva som skjer med oljeetterspørselen når krisen er over.

– Denne krisen er nesten uovertruffen. Dette er ikke en finanskrise eller en bankkrise, det er en strukturell trend mot lavere oljeetterspørsel, som blir kraftig akselerert av coronakrisen, sier Eide.

– Situasjonen vil ikke være like ille etter krisen, men det er usikkert om vi kommer tilbake til samme nivå som før, med den omstillingen som skjer mot fornybar energi. Det er lenge til folk vil fly og kjøre like mye som de gjorde før krisen. Det kan gi en langvarig, strukturell utfordring som kan gjøre at Norge må satse enda mer og raskere på omstilling, sier han.

Dermed kan diskusjonen om Norges omstilling få en ny aktualitet etter coronakrisen. Så langt har det vært mest lønnsomt for norske kapitalinteresser å styre pengene sine inn i oljebransjen. Fremtidens bransjer kaster trolig mindre av seg enn det oljen har gjort.

– Det har vært snakket mye om hydrogen og havvind. Men enn så lenge har oljen vært så lønnsom at det har vært vanskelig å få de store pengene i Norge over i en satsing på annen virksomhet, sier Eide.