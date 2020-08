Equinor-støtte: – Vi kvitter oss med oljeproduksjon raskere enn etterspørselen

Koronapandemien rammet ikke oljeetterspørselen så hardt som mange forventet. Sjefanalytiker Amrita Sen mener den også vil øke framover – og støtter Equinors høye prisforventning.

Oljeanalytiker Amrita Sen tror etterspørselen etter olje vil komme tilbake. Vis mer Kristian Jacobsen

Publisert: Publisert: 31. august 2020 17:01

I et år hvor oljeprisen stupte ned på 20-tallet, har det blitt heftig diskutert hva som vil skje med prisen på lang sikt.

Senioranalytiker Amrita Sen i Energy Aspects mener alt snakk om en sikker nedgang i etterspørselen etter olje ikke treffer blink.

BP er et selskap som har redusert sine forventninger til hva oljeprisen vil ligge på i snitt fra 2021 til 2050. Nå mener selskapet at 55 dollar for ett fat er riktig, ned med 27 prosent fra forrige vurdering.

Dette får også betydning for verdien av det BP eier – og selskapet fulgte da også opp med en nedjustering på 171 milliarder kroner.

I sine vurderinger av framtidig oljepris ligger Equinor langt høyere. Selskapet forventer 77 dollar fatet i 2025 og 80 dollar i 2030 – høyest av de europeiske oljeselskapene. Til sammenligning jobber Aker BP etter en forventning på 65 dollar fatet.

Equinor har fått kritikk for sin tilnærming og at klokken tikker for anslagene selskapet bruker. Hvis Equinor hadde fulgt konkurrentene, ville det også ha måttet skrive ned verdiene enda mer.

Konsernsjef Eldar Sætre forsvarte imidlertid prisanslagene under forrige kvartalspresentasjon. Han viste til at det letes mindre og finnes mindre olje.

Les også Olav har rekordhøye inntekter tross olje-nedgang

Les på E24+ Spår indian summer for oljeprisen

Les også Orkanen Laura nærmer seg USA – trekker oljeprisen oppover

Ned med 20 prosent

I en videodiskusjon på åpningsdagen av årets digitale ONS ga senioranalytiker Amrita Sen i Energy Aspects sin støtte til Equinors prisanslag.

– For meg var det mest interessante tallet fra covid-19 var i april da rundt 90 prosent av industrien i verden på en eller annen måte var nedstengt. Likevel falt etterspørselen etter olje med mindre enn 20 prosent.

Sen viser til at flere forventet en nedgang på mellom 30 og 40 millioner fat daglig. Selv mente hun at 28 millioner fat per dag. Svaret ble 18 millioner.

– Dette viser hvor lite fleksibel etterspørselen er. Hvis noe, ser vi en endring fra private, internasjonale selskapet (såkalt IOC, red.anm.) til statseide selskap (NOC, red.anm.). Vi trenger at Saudi-Arabia produserer 13 millioner fat daglig i 2025, sier Sen.

– Etterspørselen vil komme tilbake

Sen viser til at hun støtter Equinors forventning til oljepris framover.

– Vi kvitter oss med produksjon raskere enn etterspørselen. I Kina og India kjøper de flere biler fordi mange er blitt redde for å bruke kollektivtransport etter koronapandemien.

Sen mener at det er blitt konkludert vel kjapt med at fleksible arbeidsordninger betyr at vi er forbi oljetoppen.

– Jeg ser ikke at det er tilfelle, sier Sen.

Hun påpeker at det er endringer på gang. For eksempel har amerikansk skiferolje spilt en stor rolle i tidligere nedgang i oljeprisen.

– Allerede før koronapandemien sa alle oljeselskapene jeg snakket med i Houston at produksjonen av skiferolje er forbi toppen. De beste områdene er tatt. Men etterspørselen etter olje vil komme tilbake, om enn med en annen sammensetning enn før. Den vil komme tilbake, og det ser vi allerede, sier oljeanalytikeren som er basert i London.

Les også Venter konkursras hos amerikanske oljeselskaper med dagens oljepris

Les også Oljeselskap kutter opptil 50 årsverk

Her kan du lese mer om Oljepris Equinor Saudi-Arabia