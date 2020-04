Nordsjøoljen fortsetter den voldsomme nedgangen

Oljeprisfallet tiltar onsdag både for Brent spot og WTI-oljen.

Vis mer Marit Hommedal / Digitalt

Publisert: Publisert: 22. april 2020 06:36

Ett fat nordsjøolje (Brent spot) koster onsdag morgen 16,79 dollar. En nedgang på 14,65 prosent for dagen.

På tirsdagens laveste nivåer lå oljeprisen på 17,62 dollar fatet. Dermed er onsdagens nedgang på 83 cent fatet.

Nordsjøoljen åpnet med en økning på 0,98 prosent til 19,52 dollar fatet.

For å finne like lave nivåer på oljeprisen må vi tilbake til november 2001, viser data fra EIA.

De siste dagene har det vært en kraftig nedtur i oljemarkedene, hvor det tirsdag ble en negativ oljepris på minus 37 dollar fatet for WTI-kontrakter med levering i mai. Årsaken er blant annet at oljelagrene fylles opp, og lagrene ventes å være fulle i løpet av noen uker.

WTI-kontraktene for juni faller onsdag morgen 9,16 prosent til 10,5 dollar fatet.

– Mens Opec-kuttene vil hjelpe, er de begrenset. Det globale tilgjengelighetsbildet for lagring ser dystert ut for juni, og det er derfor vi ser at WTI-prisene faller mer for juni og juli, skriver Christopher Page i Rystad Energy i en kommentar.

Han skriver videre at Brent-oljen har blitt tilsvarende påvirket av lagringskapasiteten.

– Mye av den tomme globale lagringskapasiteten er i USA, og Brent vil det etter hvert som de fylles opp bli berørt, ettersom ekstra fat utenfor USA vil trenge å finne hjem i et marked som raskt blir mettet med olje.