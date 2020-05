Sikkerhetsdirektiv fjernes - Equinor vil ikke bruke Super Puma

Det er uklart om Super Puma EC 225 vil fly til oljeinstallasjoner igjen etter at Norge opphever sikkerhetsdirektivet for helikoptertypen i dag.

Det var et helikopter av typen Eurocopter EC 225 LP som styret i 2016. Nå oppheves sikkerhetsdirektivet for helikoptertypen. Vis mer Jarle Aasland

Publisert: Oppdatert: 14. mai 2020 08:28 , Publisert: 14. mai 2020 07:30

Equinor har ingen planer om å ta i i bruk helikoptertypen Super Puma EC 225 igjen.

– Den er ikke vurdert benyttet hos oss, og den er også helt faset ut for transporttjenester og SAR-helikoptertjenester hos de selskapene som leverer dette til oss. Vi er svært fornøyd med dagens helikoptermodell Sikorsky S-92, som er det helikopteret som brukes i dag, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til Aftenbladet.

– Kan brukes igjen

Luftfartstilsynet har bestemt at helikoptertypen Super Puma EC 225, som styret ved Turøy i Øygarden i 2016, nå kan tas i bruk igjen.

Dette skriver TV 2.

Norge har etter ulykken i 2016 hatt et nasjonalt sikkerhetsdirektiv for helikoptertypene EC 225 og AS 332 L2. Sikkerhetsdirektivet oppheves i dag, torsdag den 14. mai.

Forvirring om bruk

Forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi sier til TV 2 at det er påfallende at sikkerhetsdirektivet oppheves dagen før søknadsfristen for et større anbud på helikoptertjenester i Nord-Norge går ut.

Justisdepartementet har invitert selskaper til å levere SAR-helikopter - søk og redning - til baser i Tromsø og Svalbard.

Det særnorske sikkerhetsdirektivet fjernes én dag før søknadsfristen for utlysningen av en større kontrakt for å levere helikoptertjenester utløper.

Justisdepartementet har invitert selskaper til å levere anbud helikoptertjenester i nord. Nærmere bestemt er det snakk om å levere SAR-helikoptre (søk og redning) til baser i Tromsø og på Svalbard. En kontrakt på minst seks år med muligheter for forlengelse.

Industri Energi mener at dette er en sak som burde vært på høring før helikoptertypen tas i bruk igjen. Solvorn Fjeldsbø sier til TV 2 at det nå kan skape forvirring om det er fritt fram å bruke helikoptertypen igjen til transport av oljearbeidere til og fra oljeinstallasjoner.

Oljearbeidere på vei ombord i et Aerospatiale AS-332L2 Super Puma tilhørende CHC Helikopter Service AS på Alvheim-feltet i 2008. Vis mer Jarle Aasland

– Ikke endringer i sikkerhetskravene

Wenche Olsen, fagdirektør i Luftfartstilsynet, sier til TV 2 at det normalt ville vært en høringsrunde, men her var det unødvendig fordi opphevelsen ikke medfører endringer i sikkerhetskravene.

– Både EASA og Airbus ivaretar kravene som var satt i det særnorske sikkerhetsdirektivet gjennom sine sikkerhetskrav og service-krav, sier Olsen som har forståelse for at mange tenker at høring burde vært gjennomført.

– Hvis denne endringen på noen måte hadde medført endringer i sikkerhetskravene som stilles så ville det selvsagt vært en høring, sier hun.

Olsen legger til at denne opphevingen av sikkerhetsdirektiv verken åpner eller stenger muligheter for operatører eller helikoptertyper.

– Dette direktivet kunne vært opphevet for et halvt år siden. Vi er sammen med britiske myndigheter blitt enige om denne datoen, og da oppheves direktivet samtidig i Norge og i Storbritannia, sier Olsen til TV 2.

13 mennesker mistet livet da et Super Puma-helikopter styret nær Turøy i Øygarden nordvest for Bergen. Vis mer Hommedal, Marit / NTB scanpix

13 mennesker mistet livet

Fredag 29 april 2016 styrtet et helikopter fra 2.000 fot på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn, Flesland.

Få minutter unna Flesland, over en holme nær Turøy - nordvest for Bergen, løsnet rotoren fra Super Puma-helikopteret. Ulykkesårsaken skyldtes et utmattingsbrudd i et andretrinns planetgir i hovedgirboksen. Sprekkene utviklet seg uoppdaget til en katastrofal feil.

13 mennesker var om bord og omkom i den verste helikopterulykken på norsk sokkel på 40 år.

Helikopteret var operert av CHC Helikopter Service og fraktet oljearbeidere for daværende Statoil.