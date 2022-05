Oljeministeren om Halliburtons Dubai-utflagging: – Ikke intensjonen

Olje- og energiminister Terje Aasland møtte ledelsen i Halliburton. Det skjer etter at de varslet utflagging av rundt 30 arbeidsplasser til Dubai. Nå skal selskapet også permittere 80 personer.

Olje- og energiminister Terje Aasland er på vei inn for å møte ledelsen i Halliburton tirsdag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi har snakket litt om permitteringer og utflagging. Min opplevelse er at Halliburton oppriktig ønsker å videreutvikle seg i Norge, og ser at de kanskje allerede neste år har behov for flere folk, sier statsråden.

Tidligere har han sagt at han forventer at arbeidsplasser knyttet til driften av norsk sokkel skal være i Norge. Det var olje- og energiministeren selv som ønsket et møte med Halliburton.

– Halliburton og enkelte andre har litt utfordringer med marginene, sier Aasland.

Han trekker frem oljeskattepakken. Den var ment å stimulere til at oljeselskapene ikke stanset for mange prosjekter, som igjen rammer leverandørindustrien.

– Alle må sitte igjen med litt av fortjenesten som ligger i den skattepakken, sånn at det blir god aktivitet for leverandørindustrien. Utflagging av norske arbeidsplasser var ikke en del av intensjonen da vi utviklet oljeskattepakken, sier han.

Oljeskattepakken Skattepakken er beregnet til å frigjøre 115 milliarder kroner for oljeselskapene i 2020 og 2021. Mesteparten av beløpet vil bli hentet inn ved at selskapene må betale mer skatt på en senere tidspunkt, ifølge Finansdepartementet.

Finansdepartementet har anslått at pakken over tid gir en netto skattelette til selskapene på åtte milliarder kroner.

Endringene i skattesystemet er midlertidige og gjelder for prosjekter som blir lagt frem for godkjenning i Stortinget før 1. januar 2023 og blir godkjent før 1. januar 2024.

Målet med skattepakken til oljenæringen var å bøte på konsekvensene av lav oljepris og koronapandemi, ved å gjøre det mer lønnsomt å investere i nye prosjekter på norsk sokkel. Kilde: E24 Vis mer

Les på E24+ Amerikansk oljegigant vil flytte jobber fra Stavanger til Dubai

Les også Oljeministeren skeptisk til Halliburton-utflagging

Ingen løsning

Konserntillitsvalgt i Halliburton, Knut Nesland, sier det ikke har skjedd noe konkret etter at statsråden engasjerte seg i saken. Utflaggingen til Dubai går som planlagt.

– Jeg tror ikke vi har funnet de rette verktøyene, men ministeren var ganske tydelig på at han ikke synes dette var greit, sier Nesland.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi har tidligere gått ut og krevd at oljeministeren stanser utflagging av norske oljearbeidsplasser.

Les også Frykter flere oljejobber trues av utflagging

Les på E24+ Oljeservice slakter Equinor: – Skvises til å permittere 100–150

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

– Foreløpig har vi ikke noen løsning. Vi holder trøkket oppe, også håper vi det skjer noe som gjør at vi beholder arbeidsplasser og kompetanse her, sier han.

Alfheim er fornøyd med olje- og energiministeren sin håndtering. Nå håper han at næringen lytter.

– Jeg håper jo virkelig at næringen både leser og hører hva han faktisk har sagt, sier han.

– Stor forståelse for at det skaper uro

I slutten av mars gikk tillitsvalgte fra Halliburton, Schlumberger og Baker Hughes ut og mente de ble skvist av Equinor på pris. De hevder at oljeservicebransjen tvinges til å permittere.

– Industri Energi er bekymret for at ansatte mister jobben, og at arbeidsplasser flagges ut. Tar du det på alvor?

– Selvfølgelig. Når marginene presses, og en står i fare for å miste viktig kompetanse og trygge arbeidsplasser, så har jeg stor forståelse for at det skaper uro, sier oljeministeren.

Han sender ballen over til selskapene for å hindre ytterligere permitteringer.

– Det er viktig at alle parter bidrar til å trygge fremtiden til disse menneskene. Både de som opererer på sokkelen, og de som leverer produkter og tjenester til sokkelen, sier Aasland.

Olje- og energiministeren sier at marginene presses hos Halliburton og andre oljeserviceselskaper. Likevel vil han ikke sette i gang nye tiltak.

– Det er «all time high» på olje- og gasspriser, så akkurat nå er det ikke noen grunn til å ytterligere forsterke tilretteleggingen for å ta vare på norske arbeidsplasser. Her er det bare å «gønne» på, og være tydelige på at vi har et felles ansvar, sier statsråden.