Ingen enighet om strømtiltak torsdag

SV og regjeringspartiene har forhandlet gjennom hele dagen om en strømpakke, men samtalene må gjenopptas fredag.

Det blir ingen enighet om tiltakene mot høye strømutgifter mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i kveld, melder NRK.

SV og regjeringspartiene har forhandlet gjennom hele torsdagen om en strømpakke.

– Det er framskritt, og så skal vi sove på det, sier nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes til NRK, på vei ut fra kveldens forhandlingsmøte.

Etter det NRK forstår krever SV at staten skal dekke en større del av regningen som beboere må ut med når strømprisene er høye.

Samtalene fortsetter fredag.

Krever mer støtte

Da forhandlingene gikk i vranglås på komiténivå i Stortinget, måtte SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes, parlamentarisk leder Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet og parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet kobles på.

Regjeringens forslag er at staten skal dekke halvparten av strømprisen over 70 øre kilowattimen.

SV har vært tydelige på at de mener regjeringens forslag er for svakt, og at de krever at staten må ta en større del av regningen, men har ikke villet tallfeste noe krav.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det går en smertegrense akkurat på prisnivået 70 øre.

– Det er høye priser uansett, folk må tenke gjennom det. Men går det over 70 øre så er det ekstraordinært, og da sier staten, fellesskapet, vi sammen: vi tar halve regningen, sa statsministeren da han sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og energiminister Marte Mjøs Pedersen lørdag la frem sikringsordningen.

– Det bør gi en god trygghet til folk. Det er et kraftfullt grep, men det er riktig, sa Støre.

Det er strømforbruk inntil 5.000 kilowattimer i måneden som skal dekkes med regjeringens forslag. Ordningen ble foreslått å gjelde for strømutgiftene i desember, januar, februar og mars. Regjeringen har anslått å bruke fem milliarder kroner på dette.

– Ikke nok

E24s regnestykker viser at støtten med regjeringens forslag vil utgjøre rundt 15 prosent av strømregningen ved en strømpris på 1,20 kroner, og opp mot 30 prosent ved en pris på to kroner kilowattimen.

Snittprisen for desember i Sør-Norge ligger så langt an til å bli på om lag 1,50 kroner kilowattimen, ifølge tall fra strømbørsen Nord Pool. Det betyr at en kunde i Oslo betaler 2,40 kroner på strømregningen, med nettleie og avgifter.

Ved en slik strømpris kan du vente deg en statsstøtte på 50 øre kilowattimen, som utgjør om lag 20 prosent av strømregningen.

I Nord-Norge vil det knapt bli noe støtte, fordi prisene i desember ligger an til å bli like over 80 øre kilowattimen.

Forbrukerorganisasjonen Huseierne mener E24s regnestykker viser at støtten ikke er nok for dem som sliter mye.