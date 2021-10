Statkraft kjøper 43 vindkraftparker i Europa

Statkraft gjør sitt første oppkjøp av nøkkelferdige vindparker i Europa, og øker selskapets samlede vindkapasitet med 17 prosent.

Statkraft kjøper flere vindparker i Tyskland og Frankrike. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

– Dette er en prosess som har gått over lengre tid, sier Statkrafts pressekontakt Lars Magnus Günther til E24.

Statkraft melder mandag om kjøp av 39 vindkraftparker i Tyskland og fire i Frankrike.

Ifølge Günther er dette selskapets første oppkjøp av ferdig installert vindkapasitet, etter å ha hittil satset på å utvikle og bygge ut slike parker på egen hånd.

Oppkjøpet øker Statkrafts samlede vindkapasitet med 17 prosent, til 2.383 megawatt.

Det er også første gang Statkraft blir eier av vindparker i de to landene.

– Dette oppkjøpet styrker vår posisjon som ledende fornybaraktør i Europa ytterligere, og gjør oss i stand til å videreutvikle vår portefølje i Tyskland og Frankrike, sier Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for vind- og solkraft i Europa i en pressemelding.

Selger er vindkraftoperatøren Breeze Three Energy. Partene er enige om å ikke offentliggjøre transaksjonsverdien.

– Den rette eieren

Oppkjøpet er i tråd med strategien om å øke satsingen på vind- og solkraft, og bli et av verdens ledende inne fornybar energi, ifølge meldingen.

Vindparkene i Tyskland er fra Bayern til Schleswig-Holstein, mens de franske ligger i Normandie, Nouvelle-Aquitaine og Pays de la Loire, ifølge meldingen.

– Bred erfaring med å utvikle, drifte og sikre markedstilgangen for vind- og solparker gjør Statkraft til den rette eieren for disse vindkraftverkene. Vi vil fortsette å optimalisere driften og forlenge levetiden for deler av porteføljen, sier Vartdal i meldingen.

De annonserte tidligere i år at de skulle utvikle Rappenhagen vindpark, som «markerte selskapets inntreden i det tyske markedet som vindkraftutvikler», skriver selskapet.

Selskapet har ifølge meldingen vært tilstede i Tyskland siden 1999, og i Frankrike har de hatt kontor i Lyon siden 2009.

Dette kjøper Statkraft Tyskland: Porteføljen består av 39 vindparker med en samlet installert effekt på 311 megawatt, fordelt på ni tyske delstater (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Brandenburg).

De 187 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 463 gigawattimer årlig.

Vindparkene har turbiner fra ulike leverandører og har stor geografiske spredning.

Vindparkenes alder er mellom 13 og 22 år, og gjenstående periode med subsidierer varierer tilsvarende. Frankrike: Porteføljen består av fire vindparker med en samlet installert effekt på 35 megawatt, i regionene Normandie (1), Nouvelle-Aquitaine (2) og Pays de la Loire (1).

De 16 vindturbinene produserer gjennomsnittlig 60 gigawattimer per år.

Vindparkene har turbiner fra ulike leverandører og har stor geografiske spredning, noe som bidrar til variasjon i porteføljen.

Vindparkenes alder er mellom 13 og 14 år, og gjenstående periode med subsidierer varierer tilsvarende. Statkraft opplyser at de vil oppfylle alle kontraktsmessige forpliktelser som følger av eierskiftet, og at de vil etterstrebe et godt partnerskap med alle involverte interessenter. Kilde: Statkraft Vis mer

Mangel på vind og lav produksjon fra tyske vindparker har blitt utpekt som en av årsakene til de ekstremt høye energiprisene i Europa denne sommeren.

– Og nå er det Statkraft som overtar disse parkene?

– Ja, noen av vindparkene vi nå kjøper har vært preget av lav produksjon i sommer, slik vi også har sett i flere andre land i Europa, sier Günther.

Han avviser imidlertid at slike kortsiktige værfenomener har innvirkning på investorer verdivurdering av fornybar energi.

– Husk at fornybar energiproduksjon i stor grad er basert på variasjon i været. Det er noe vi som selskap forholder oss til hele tiden, og noe man i økende grad vil se fremover i forbindelse med at andelen fornybar øker, sier Günther.

I slutten av september ble det kjent at Statkraft solgte vindkraftverket Andersahw utenfor Glasgow i Scotland. Salgsprisen var på 121 millioner pund, som tilsvarer 1,43 milliarder kroner.

Pengene fra salget opplyste de at skulle brukes i nye fornybarprosjekter. Selskapets mål er å utvikle prosjekter på minst 8 gigawatt innen vind- og solkraft frem til 2025.