Equinors skryteprosjekt ble oljeministerens jomfrutur offshore

Torsdag besøkte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) Johan Sverdrup-plattformen. Hennes aller første tur offshore: - Jeg kjenner på en ydmykhet, sier hun.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) hadde sin første offshoretur torsdag. Besøket gikk til Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Det er med god grunn Equinor vil vise olje- og energiministeren nettopp denne plattformen. Vis mer

Nordsjøen: Torsdag var det duket for olje- og energiministerens første offshoretur. Det var en spent statsråd som møtte Aftenbladet/E24 på heliporten på Sola.

– Det blir spennende. Jeg gleder meg, sier Marte Mjøs Persen.

Etter nesten en og en halv måned i rollen var bergenseren moden for jomfruturen til Nordsjøen og Johan Sverdrup.

Dette er Equinors stjernefelt. Deres skryteprosjekt.

I drøyt to år har gigantfeltet vært i produksjon. Johan Sverdrup er:

Den største utbyggingen på norsk sokkel siden 80-tallet.

Det tredje største olje- og gassfeltet på norsk sokkel.

Overraskelsen som ble funnet der «ingen» trodde det var olje.

Ekstremt lønnsomt.

Et felt som drives med strøm levert i kabel fra land.

Unikt på grunn av lave CO2-utslipp på selve produksjonen.

– Vanskelig å oppfatte størrelsen

– Johan Sverdrup er et veldig viktig felt. Den viser at selv om investeringene er høye, så er det likevel mulig å gå i pluss, slår Mjøs Persen fast.

Det er storm i Nordsjøen denne torsdagen, men Johan Sverdrup står støtt. P2-plattformen skal på det gule understellet helt til venstre. Vis mer

Etter en snau time i Sikorsky-maskinen åpenbarer anlegget seg for passasjerene. Det er storm i kastene denne formiddagen i Nordsjøen. Reisefølget blir geleidet inn i boligplattformen av besetningen med hjelpende dytt fra den kraftige vinden.

– Det gikk veldig greit, faktisk, sier Mjøs Persen om landingen 140 kilometer vest for Stavanger.

Under kan du se en video av innflyvningen til Johan Sverdrup:

I løpet av 50 år er det ventet at feltet skal levere 1.430 milliarder kroner til staten. Estimater fra Equinor viser at feltets balansepris er på snaut 15 dollar. Det vil si at oljeprisen ikke må under dette nivået for at feltet minst skal gå i null. I dag er prisen på 82 dollar.

Feltet på rundt 200 kvadratkilometer bygges ut i to faser. Første fase var ferdig i oktober 2019. Fase to av utbyggingen skal være klart i fjerde kvartal 2022. I dag ligger den såkalte P2-plattformen på Aibels verft i Haugesund.

Imponert: - Har kommet alle til gode

– Vi har klart å utvikle olje- og gassnæringen her i Norge på den måten at det har kommet oss alle til gode. Vi klarer å spare til fremtidige generasjoner og håndtere inntektene. Det gjør at vi har et velutviklet velferdssamfunn, sier Mjøs Persen.

Og legger til:

– Det har enormt mye å si for sysselsetting og verdiskapning. Det gjelder ikke bare her på sokkelen, men også de som jobber på land.

Her ligger Johan Sverdrups P2-plattform på Aibels verft i Haugesund. Anders Opedal besøkte verftet i august. Vis mer

Johan Sverdrup drives på kraft fra land. Utslippsbesparelsene av driften regnes å være 620.000 tonn CO₂ årlig. Dette er utslipp som tilsvarer over 310.000 personbiler.

– Vi er nødt til å redusere utslippene på norsk sokkel. Det er også næringen opptatt av. Alle må forholde seg til dette, hevder Mjøs Persen.

Ifølge Equinor er CO₂-utslippene på feltet 0.67 kilo per fat. På verdensbasis ligger snittet på rundt 18 kilo per fat.

Johan Sverdrup-feltet Vært i produksjon siden oktober 2019.

Feltets andre prosessplattform (fase 2) skal stå klart i fjerde kvartal 2022.

Ligger ved Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 km vest for Stavanger.

Drives med kraft fra land.

Produserer i dag rundt 535.000 fat olje per dag.

Produksjonen vil øke til snaut 700.000 fat per dag ved ferdigstillelse av fase to.

Ventet å levere 2,7 milliarder fat olje i sin levetid. Vis mer

Tøffe forhandlinger om olje med SV

Regjeringen sitter for tiden i tøffe budsjettforhandlinger med SV. Olje og klima ryktes å være blant de største forhandlingspunktene.

– Nå er det Stortinget som skal forhandle om budsjettet. Da vi la frem vår tilleggsmelding var det viktig for meg å ha fokus på tilleggsnæringene som skal supplere olje- og gassnæringen, sier Mjøs Persen.

Særlig vektlegger hun havvind, karbonfangst- og lagring og blå hydrogen.

– Her må det til en stor utvikling. Det har vært veldig viktig for meg. Så lenge vi klarer å holde fokus på å skape nye jobber så gjør vi en god jobb, påpeker bergenseren.

Følget får en omvisning på plattformen. På et av anleggets mange utsiktspunkt har man oversikt over hele Johan Sverdrup.

Novemberstormen pisker Nordsjø-bølgene mot stålfundamentene.

– Jeg kjenner på en ydmykhet, at vi her i landet har klart å utvikle en sånn industri. Den er verdensledende i sitt slag. Det er enormt kompetente og sikkerhetsorienterte folk som jobber her, kommenterer ministeren i stormkastene ute på boligplattformen.

Marte Mjøs Persen får omvisning av kontrollromsoperatør Fredrik Mjøs. Bak henne Kjetil Hove, og plattformsjef Roy Sele. Vis mer

– Minst like høy aktivitet om ti år

I dag produserer feltet drøyt 535.000 fat olje per dag. Når fase to er ferdig neste år vil dette tallet smyge seg rett under 700.000. Til sammen er det ventet at feltet skal levere 2,7 milliarder fat olje.

Dette har skapt optimisme i Equinor.

Ved årsskiftet fikk selskapet en ny sjef for virksomheten på norsk sokkel. Kjetil Hove tok over etter Arne Sigve Nylund.

Kjetil Hove og Marte Mjøs Persen i samtaler på Johan Sverdrup-feltet. – Selv om man er her ute så er det nesten vanskelig å oppfatte størrelsen. Bølgene i dag er ganske store, men helt her oppe ser de små ut, sier statsråden. Vis mer

På et spørsmål fra Aftenbladet/E24 om han trodde det kom til å være flere eller færre offshorearbeidere om ti år svarte Hove dette:

– Jeg tror det kommer til å være flere.

– Står du enda for dette, Hove?

– Det jeg mente da, og fremdeles, er at aktiviteten kommer til å være høy de neste ti årene. Det vil skape arbeidsplasser. Vi kommer minst til å ha like høy aktivitet da som nå, sier han.

– Vi er opptatte av å kommunisere at vi skal omgjøre olje- og gassprovinsen på norsk sokkel om til en energiprovins. Da regner vi med blant annet havvind og CCS (karbonfangst- og lagring). Dette skaper også arbeidsplasser, legger han til.

Hva tenker så statsråden om norsk sokkel-sjefens profeti?

– Det er viktig å fortsette å utvikle petroleumsnæringen, men vi skal også utvikle nye næringer. Skal vi nå klimamålene går etterspørselen etter olje og gass ned. Sånn må det også være, sier Mjøs Persen.