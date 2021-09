Equinor og Vår Energi vurderer gassrør til Hammerfest

Tre selskaper inngår samarbeid om det som kan bli et stort ammoniakk-prosjekt med fangst og lagring av karbondioksid i Hammerfest.

Vår Energi og Equinor har i mange år fått utsatt frist med å finne en gassløsning for Goliat. Nå jobber selskapene med at gassen skal brukes til ammoniakkproduksjon. Vis mer

– Prosjektet kan bli et viktig steg for å nå våre ambisiøse klimamål og til omstilling i en mer karbonnøytral retning. Samtidig er vi som ressurseier opptatt av god ressursforvaltning og verdiskaping i regionen, sier Bjørn Thore Ribesen, VP feltutvikling og prosjekter i Vår Energi, i en pressemelding.

Det er tre selskaper som nå skal samarbeide om å se på mulighetene for å produsere blå ammoniakk fra naturgass, med CO 2- rensing.

Mangler gassløsning

Aftenbladet har tidligere skrevet om at Vår Energi stadig vekk har fått utsatt frist for å finne en gassløsning for Goliat-feltet. Opprinnelig skulle dette ha vært på plass da feltet kom i produksjon i 2016.

Goliat-gassen reinjiseres i dag i reservoaret. Goliat- og Alke-lisensene i Barentshavet inneholde rom lag 25 milliarder standard kubikkmeter gass.

– Vi har over tid utredet ulike alternativer for å utvinne gassressursene i feltene. En mulig utbygging av et ammoniakk-anlegg har inngått i våre utredninger gjennom det siste året. Avtalen styrker våre ambisjoner om å finne en løsning for gassevakuering i regionen, sier Ribesen videre i pressemeldingen.

Gassrørledning til land?

Samarbeidsavtalen bygger videre på Horisont Energi sitt konsept The Barents Blue Project. Prosjektet kan innebære at gassressursene i Alke og Goliat føres til land i Hammerfest via rørledning. Der vil naturgassen omdannes til karbonnøytral blå ammoniakk ved at CO 2 renses og lagres i egnede reservoarer under havbunnen i Barentshavet.

Avtalen innebærer at partnerskapet sammen modner fram en teknisk og kommersiell løsning. Dette vil legge grunnlaget for eventuelle videre studier og en eventuell investerings-beslutning.

Ammoniakk benyttes i stor skala blant annet i kjemisk industri og i produksjon av kunstgjødsel. Videre har karbonnøytral ammoniakk potensiale som en viktig energibærer innen maritim transport i framtiden.