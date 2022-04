Derfor sa Bjørn Rygg ja til ung gründer: - Ein som ikkje gir seg

Eitt av tre nye føretak overlever meir enn fem år. Morten Urrang (36) var ein av dei som klarte det, med god støtte frå Bjørn Rygg.

Morten Urrang viser fram ein ROV som snart skal på oppdrag for Equinor.

– Kva er tipset ditt til andre som vil starta eigen bedrift?

– Ikkje gjer det, seier Urrang og ler.

Åtvaringa er blant anna basert på talet på arbeidstimar som er gått med. I oppstarten var arbeidsdagar på 12 timar regelen heller enn unntaket. Ferie var det også lite av.

– Det sosiale og private livet er sett på prøve, seier Urrang.

Dessutan tar ein jo også ein økonomisk risiko. Ein har ingen garanti for å lykkast.

– No har me fått to strekar under svaret. Selskapet blei ein suksess, seier Urrang stolt.