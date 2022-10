Støre på Sleipner-feltet: – Vi kan ikke være naive

SLEIPNER-FELTET (E24): Lørdag fløy Jonas Gahr Støre ut hit for å forsikre de ansatte om at han tar sikkerheten deres på alvor. – Vi er stolte av dere som jobber her, sier Støre.

HELIKOPTER UT: Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Sleipner-plattformen lørdag formiddag.

Statsministeren har trosset vinden på helikopterdekket, fått på seg den gule sikkerhetsdrakten og hilst på noen av Equinors plattformansatte.

– Takk for at jeg fikk komme og bruke en lørdag her i havet med dere, sier Støre.

I strålende sol har statsministeren tatt turen til en av Nordsjøens viktigste gassplattformer, Sleipner feltsenter.

– Det er mange kvinner og menn som har nedlagt mye arbeid i havet – jeg kaller dere havets helter, fordi det er dette som gjør det mulig å være det Norge vi er i dag.

ØKT BEREDSKAP: Kystvaktskipet KV Jarl utenfor Sleipner.

Kystvakt og kampfly

Etter de dramatiske lekkasjene på to russiske gassrør i Østersjøen er sikkerheten på sokkelen trappet opp.

Og idet Støres helikopter lander på Sleipner, pryder vaktskipet KV Jarl utsikten, og et av forsvarets kampfly skyter forbi.

– Vi har ikke noen direkte trusler mot Norge. Men vi følger med. Vi kan ikke være naive, sier Større til E24.

Han står ute på ett av dekkene på plattformen, med god utsikt til kystvakten.

– Kystvakten seiler her nå. Det er et uttrykk for at Norge tar sikkerheten på alvor, sier han og peker.

– En hel verden

Sleipner hører til de store gassprodusentene i Nordsjøen, men er også et viktig knutepunkt. Fra dette feltet går det gassrør til Europa og rør som frakter kondensat til prosessanlegget Kårstø i Rogaland.

Hit kommer det også gass fra Kollsnes og Nyhamna, som sendes videre gjennom Gassled-systemet til Europa.

Etter at Russland stengte gasskranen har Norge blitt Europas største gassleverandør og dermed svært viktig for energisikkerheten til kontinentet.

– Jeg vil anerkjenne arbeidet dere gjør. Vi er i en situasjon hvor ikke bare vi er opptatt av det som skjer her ute, men hele Europa og egentlig en hel verden, sier Støre til offshore-arbeiderne.

Fakta om lekkasjene: Dette har skjedd: Tirsdag morgen Tirsdag morgen bekrefter det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

Støre forteller at hans kollegaer i de europeiske landene nå er svært opptatt av om Norge vil klare å være en pålitelig og troverdig leverandør av gass.

– I møter med mine Europeiske kolleger i utlandet er spørsmålet: Er Norge der? Og når jeg kan si ja til det, så er det takket hver av en av dere, i alle funksjoner som er her, sier han.

IKKE REDD: Sandra Riise Angen er elektrikerlærling på Sleipner.

– Vi er litt mer på vakt

Blant de Equinor-ansatte som statsministeren får møte er noen unge lærlinger som jobber offshore. Statsministeren trekker dem frem som spesielt viktige.

– Jeg vil særlig rette oppmerksomheten til lærlingene som er her i dag som nå legger grunnlaget for et langt arbeidsliv her ute. Det står det stor respekt av, sier statsministeren.

Elektrikerlærlingen Sandra Riise Angen fra Odda i Hardanger er en av dem som får møte statsministeren. Hun har jobbet offshore i to år og håper å få fortsette her ute etter hun får fagbrevet.

Angen forteller at familien hjemme uttrykker mer bekymring etter sabotasjen på de to gassrørledningene i Østersjøen.

– Spesielt mamma er litt bekymret og spør mye. Men jeg trøster henne med at her går det som vanlig, men med økt sikkerhet, sier hun.

– Vi er litt mer på vakt. Det er vi vanligvis også, men nå er vi mer føre var, sier hun.

Selv er ikke Angen redd.

– Jeg vet at vi har god sikkerhet her ute og veldig mange gode systemer. Jeg føler meg trygg om bord, sier hun.

SAFETY FIRST: Opedal og Støre tok turen til Sleipner for å betrygge ansatte og familiene hjemme om at de tar sikkerheten på alvor.

– Ikke guttestreker

En av de største bekymringene blant offshore-arbeiderne og familiene som sitter hjemme, er den økte droneaktiviteten rundt plattformer og landanlegg.

Flere frykter blant annet at dronene går ut over helikoptersikkerheten.

– Dette er ikke guttestreker. Det tror jeg vi kan slå fast. Og vi tar det på det alvoret, svarer Støre på et spørsmål fra en bekymret Equinor-ansatt.

– Petroleumstilsynet har fått rapporter om dette, det er under full politietterforskning fra politidistriktene i Sør-Norge, vi skjerper innrapporteringen og forsvaret er klar over denne problemstillingen, fortsetter han.

Han sier videre at droner er et fenomen man opplever i mange deler av samfunnet, men at de nå følger ekstra med på sokkelen, gitt situasjonen i Europa.

Å økte sikkertssonen rundt plattformene er blant tiltakene som nå vurderes.

– Det er en sak som er praktisk, som ikke vi skal beslutte fra land. Det må gjøres i nær kontakt med dere som opererer her, sier Støre.

STOLTE: Både Støre og Equinor-sjef Opedal var synlig stolte over arbeidet som blir gjort i Nordsjøen.

Får hjelp fra utlandet

Fredag ettermiddag, kort tid etter at Putin offisielt innlemmet fire regioner i Ukraina i Russland, talte Støre om sikkerheten på norsk sokkel.

Han fordømte Russlands innlemmelse av regionene og sa at krigen nå hadde blitt mer alvorlig.

Samtidig kunne han røpe at Norge har takket ja til hjelp fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia for å passe på sokkelen.