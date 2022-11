Får Instagram-meldinger av skremte oljearbeidere

Unge oljearbeidere er bekymret for angrep fra klimaaktivister. Etter NRK-debatten om oljeleting, rant det inn meldinger på Instagrammen til Victoria Rummelhoff (25).

REAGERER: Victoria Rummelhoff forteller at hun og andre reagerer sterkt på hvordan tonen i olje-debatten har utviklet seg.

– Vi er ikke så populære for tiden, kan du si.

Slik oppsummerer Victoria Rummelhoff situasjonen rundt sin rolle som oljearbeider. Hun jobber offshore for Equinor, og har i flere år brukt Instagram som en plattform for å vise frem sin arbeidshverdag. Der har hun i underkant av 18.000 følgere.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt sikkerheten på norske oljeplattformer. Flere ganger de siste månedene har det vært observert ukjente droner, og terroreksperter har utpekt norske olje- og gassinstallasjoner som et terrormål. Rummelhoff forteller at flere tar kontakt med henne for å fortelle om bekymringene sine.

– Jeg har DM-en min full av folk som først og fremst har vært bekymret for tredje verdenskrig. Vi er på en måte et « target targetOversatt til norsk: Mål» på det området, så det er allerede en redsel.

Men nylig meldte det seg en ny bekymring.

– Og så kommer denne fra en av våre egne, sier Rummelhoff.

Hun sikter til NRK-debatten om klima og oljeleting torsdag forrige uke, hvor aktivist Joachim Skahjem stilte mot blant annet Bellona-leder Frederic Hauge. Hans opptreden satte flere sinner i kok.

Se klippet som fikk folk til å reagere under:

Vil ikke utelukke vold

Skahjem fortalte i programmet at han ikke ville utelukke bruken av vold som virkemiddel i sin kamp mot oljeleting.

– Man kan bli så kreativ man vil. Om man vil bruke molotov cocktail molotov cocktailHjemmelaget eksplosiv. Som regel en glassflaske med brennbart innhold og en lunte. eller fyrstikk, er jeg ikke så opptatt av. Poenget er at Equinor holder på et massedrapsprosjekt som er støttet av staten, og da må det norske folk få lov til å kjempe mot det. Opprør er en del av demokratiet, svarte Skahjem på spørsmål om hva slags vold.

Skahjem sa at mange nok ikke ville gå så langt, men la til:

– Hvis Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hører på nå, jeg ville gjort det.

Dagen etter kom nyheten om at Skahjem forlater organisasjonen Stopp oljeletingen.

Redde for å si hva de jobber med

– Når han snakker om « How to blow up a pipeline How to blow up a pipelineBok om sabotasje som klimaaktivisme-grep, av den svenske forfatteren Andreas Malm. », så blir jo ikke det så godt mottatt her ute, sier Rummelhoff.

Hun forteller om hvordan hun merket trykket på sin egen Instagram i etterkant av programmet. VG har sett noen av meldingene. Flere uttrykker at de nå er redde for å si hva de jobber med, og at innslaget på «Debatten» gjør dem skremte og provoserte.

– Her sitter det mange som har den skrekken fra før av, så sier en fyr til kameraet at dette er noe han kan være villig til å gjøre. Vi er jo midt på sjøen, sier hun.

– Man kan ikke si sånn. Det går det ikke an å si. Derfor sier jeg ifra nå. Nå holder det.

25-åringen har forståelse for at folk er engasjerte, men mener det må tegnes en klar grense ved vold.

– Kan du forstå noe av den frustrasjonen som er der ute?

– Både og. Jeg får jo med meg det som skjer ute i verden, men i stedet for å stå på utsiden og hyle, så prøver jeg å gjøre noe med det. Man må prøve å finne løsninger. Vi jobber for en grønnere hverdag og renere bedrift, sier hun.

Skahjem: – Ingenting imot oljearbeidere

Joachim Skahjem sier til VG han er overrasket over reaksjonen.

– Et angrep som rammer oljearbeidere er en absurd ting som jeg aldri ville støttet, og heller aldri har tatt til orde for. Hverken jeg, eller en eneste klimaaktivist, har noe imot oljearbeidere. Vi forstår at folk trenger en jobb.

Skahjem sier likevel til VG at sabotasje mot eiendom er sannsynlig i hans øyne.

MONOLITT-SØL: Joachim Skaheim bæres bort etter at han og Stopp oljeletingen hadde kastet maling på statuer i Vigelandsparken.

– Ser du for deg at du vil spille en rolle i sabotasje?

– Jeg håper på en måte jeg slipper det, men jeg ser kanskje ikke så mange andre kandidater der ute. Jeg har ikke egentlig noen spesielle tanker om det. Mye av det jeg sier er mer en analyse rundt situasjonen vi er i, enn hva jeg som enkeltindivid vil gjøre.

– Skjønner du at det du sier, skremmer folk?

– Det skjønner jeg. Men så håper jeg at det er myndighetene som blir mest skremt.

VG har også vært i kontakt med Stopp oljeletingen, gruppen Skahjem var en del av inntil dagen etter «Debatten». De ønsker ikke å kommentere saken, men understreker at det de står for er ikke-voldelig sivil ulydighet, og at de kurser alle deltagere i å forholde seg ikke-voldelige, uansett hva som skjer.

Økende trend

Den siste tiden har flere klimaaktivister fått oppmerksomhet, blant annet gjennom trenden å tukle med kjente kunstverk for å få oppmerksomhet rundt saken sin.

Skahjem og Stopp oljeletingen ble invitert til «Debatten» etter å ha kastet maling på Monolitten i Vigelandsparken, og stadig dukker det opp videoer av aktivister som hiver mat på kjente malerier.

I midten av november ble flere personer stanset da de prøvde å lime seg fast til Edvard Munchs «Skrik» på Nasjonalmuseet.

Se video av hendelsen under:

I etterkant av «Debatten» var VG i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste, som bekrefter at de fulgte med på samtalen.

De tror likevel voldshandlinger fra norske klimaaktivister er lite sannsynlig.

– Fortsatt er vårt inntrykk at aktivister som er opptatt av klima og miljø forholder seg til ikkevoldelige metoder. Og hvis det går utenfor det, tror vi det vil være skadeverk og ordensforstyrrelser, sa seniorrådgiver Eirik Veum til VG fredag.