Pristak for gass: – Hvem skal sette taket?

Et pristak for norsk gass i Europa er nærmest utenkelig, mener flere eksperter. Statsminister Jonas Gahr Støre stenger ikke døren for tiltaket.

GASS: Eksportinntektene på norsk gass stiger kraftig etter invasjonen av Ukraina.

I et intervju med Financial Times, holder statsminister Jonas Gahr Støre muligheten for et pristak på gass åpen.

Støre svarer følgende på spørsmål om Norge ville godtatt et frivillig pristak på gass:

– Jeg lukker ikke døren for ideer som kan ta Europa fremover. Det er i Norges interesse at vi reduserer ustabilitet, og at vi øker påliteligheten for våre allierte og partnere.

Hvem skal sette taket?

Men hvordan en slags fastpris kunne sett ut, er vanskelig å se for seg, mener Bjørn Vidar Lerøen, tidligere journalist og oljekommentator.

– Alle former som prisregulering har vist seg å være vanskelig å få til. For hvem skal sette taket? Skal vi ha et europeisk toppmøte og si at nå skal alle være snille mot hverandre og det blir en kald vinter og vi setter ned prisen? spør Lerøen.

Han understreker at det selvfølgelig vil hjelpe Europa om Norge selger billigere gass, men at EUs egne direktiver motvirker prisdumping.

– På den måten kan EUs egne direktiver gjøre det vanskelig å lage en fastpris-kontrakt på gass, sier han.

PRISTAK: Bjørn Vidar Lerøen lurer på hvem som skulle satt et slikt pristak for gass.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina har Norge gått forbi Russland som den største leverandøren av naturgass til Europa, ifølge Aftenposten.

I fjor tjente Norge 830 milliarder kroner på olje og gass. Det er anslått at inntektene i år vil være 1500 milliarder og 1900 milliarder neste år.

Gassinntektene har gått kraftig opp etter invasjonen. I juli var eksportverdien av norsk gass 128,42 milliarder kroner. I juli 2021 var eksportverdien 29,68 milliarder kroner.

I august tok David Sheppard, energiredaktør i den britiske avisen Financial Times, til orde for at det var på tide for Norge å kutte i gassprisene.

Han skrev i en kommentar i avisen at «demokratiske, vennlige og pålitelige» Norge må vise solidaritet med sine europeiske naboer og innføre pristak på all gass som eksporteres.

Øystein Noreng, professor Emeritus ved BI, svarte med en kronikk i Financial Times, at et slikt kutt i gassprisen ville bli til lite hjelp for forbrukerne og heller være til fordel for dem som kjøper og selger gassen.

– Tjener grovt

– Norge tjener nå grovt med penger på gass. Folk sier at Norge nærmer seg status som krigsprofitør. Norge selger både gass til Europa og sender våpen til Ukraina, sier Lerøen.

Han mener flere nå tar til ordet for at Norge må ta et større ansvar for gjenoppbyggingen av Ukraina.

– Med mye penger kommer også mye ansvar. Manges øyne er sånn sett rettet mot Norge og Equinor. Equinor har tjent ufattelig mye penger på krisen. Så mye at det store spørsmål som stilles i industrien er: hva vil selskapet bruke pengene til? sier han.

Vanskelig å gjennomføre i praksis

Heller ikke Ole Gunnar Austvik, professor ved Høgskolen i Innland, mener pristak på gass er noe som lar seg gjennomføre.

– Det er klart man har sympati for EU i denne situasjonen, men at vår rolle som eksportør skulle ført til det, syns jeg er rart, sier Austvik.

Han mener det høres ut som Støre har tenkt å støtte EUs diskusjon om subsidier til brukerne for å håndtere de høye gassprisene, hvor prisen fortsatt settes i markedet.

– Å legge om hele prismekanismen er mer dramatisk, for eksempel til den gamle måten der gassprisen var knyttet til pris på konkurrerende energibærere, som fyringsoljer, med et tidsetterslep, sier Austvik.

DRAMATISK: - Å legge om hele prismekanismen er mer dramatisk, sier Ole Gunnar Austvik.

Pristak på russisk gass

Onsdag kom EU-kommisjonen med forslag om en makspris på russisk gass som importeres til EUs medlemsland.

Leder for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen påpekte at målet med forslaget er å kutte Russlands inntekter.

Hun benyttet også anledningen til å påpeke at EU-landene allerede er i gang med en dreining vekk fra russisk olje og gass og påpekte at Norge nå leverer mer gass til unionen enn Russland gjør, skriver NTB.

– Dette er vanskelige tider, men jeg er overbevist om at europeerne har den økonomiske styrken, den politiske viljen og enheten som lar oss beholde overtaket, sa von der Leyen.

Kort tid før von der Leyens korte redegjørelse varslet Vladimir Putin at Russland vil stanse leveransene av fossilt brensel til land som innfører pristak på gass.