Trump åpner for oljeboring i Arktis

USAs regjering kunngjorde mandag at oljeselskaper snart skal få velge steder der de vil bore etter olje i et arktisk naturreservat.

NTB-AFP

Publisert: Publisert: 16. november 2020 20:07

Planene er en del av en kontroversiell oljeanbudspolitikk som Trump-administrasjonen vil ha igangsatt før påtroppende president Joe Biden blir tatt i ed 20. januar.

Bureau of Land Management skal tirsdag åpne for at oljeselskaper kan foreslå steder for oljeboring i et område på 650.000 hektar i viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge lengst nord i Alaska. Oljeselskapene har 30 dager på seg til å foreslå steder til boring.

Flere større banker har uttalt at de ikke kommer til å finansiere oljeboringsprosjekter i området. Miljøvernere har lenge kjempet mot planen, og i august la de fram et søksmål for å beskytte reservatet, som blant annet huser karibu-rein og isbjørner.

