Oljekjempene skrev ned verdier: Store tap for Exxon, Equinor og Shell

Equinor har aldri tapt mer på bunnlinjen enn i fjor. Også Exxon, Shell, BP, Total og Chevron tapte titalls milliarder kroner, etter store nedskrivninger.

Illustrasjonsbilde av oljepumpe i Oklahoma i USA. Vis mer byoutline Sue Ogrocki / AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det kommer frem i selskapenes årsrapporter.

Onsdag la Equinor frem sine 2020-tall. De viste et tap på 5,5 milliarder dollar på bunnlinjen, verre enn bunnåret 2015 da selskapet tapte 5,2 milliarder dollar.

En halvtime ut i handelen onsdag hadde Equinor-aksjen falt rundt to prosent.

Slik gikk det med bunnlinjene (resultat etter skatt) i noen av de store, børsnoterte oljeselskapene i 2020:

Les også Tidenes største tap for Equinor i 2020

Oljefeltene blir mindre verdt

Mye av grunnen til at det gikk så dårlig med Equinor og de andre oljeselskapene i fjor var selskapene justerte ned sine forventninger til prisene fremover. Da må de justere ned verdien av oljen og gassen sin i regnskapene.

Equinor skrev i fjor ned verdier for over syv milliarder dollar (59,5 milliarder kroner, ifølge rapporten for fjerde kvartal. Selskapets justerte resultat var på 756 millioner dollar i fjerde kvartal, mens resultat etter skatt var på minus 2,4 milliarder dollar.

– Det skyldes primært nedskrivninger i Tanzania og tap på salg i USA, sier ABG Sundal Collier-analytiker John Olaisen til E24.

Det var i høst at Equinor justerte ned sine utsikter for oljeprisen. Andre oljeselskaper har gjort lignende grep, og skrev ned sine verdier etter å ha justert ned prisforventningene. Det bidrar til de svake regnskapstallene.

– Det som er gjennomgående er at det gjøres store nedskrivninger. Det betyr lavere avskrivninger fremover, så det kan bety bedre inntjening fremover, sier Olaisen.

– Hvordan er utsiktene nå som oljeprisen har steget – ser du bedring i sikte?

– Ingen tvil. 60 dollar oljepris blir veldig bra, sier Olaisen.

– Mye drevet av nedskrivninger

Sparebank1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen er enig i at nedskrivningene har drevet de dårlige tallene for oljekjempene.

– Det er mye drevet av nedskrivninger. Da tar man tapet man forventer i all fremtid med en gang. Men ser du på kontantstrømmen i selskapene, så har det ikke vært så galt, sier Sveen-Nilsen til E24.

Han sier at Equinors tall for fjerde kvartal var som forventet.

– Jeg har en salgsanbefaling og et kursmål på 160 kroner for Equinor, og jeg tror ikke jeg vil endre dette synet dramatisk, sier han.

Analytikerne fokuserer mest på selskapets justerte resultat og på utsiktene for inntjeningen fremover. Men de merker seg også de røde 2020-tallene.

– Det er aldri pent med en rød bunnlinje, sier Sveen-Nilsen.

– Hvilke deler av Equinor er det særlig som taper?

– Internasjonalt taper de mye penger, og de hadde på forhånd varslet store nedskrivninger i Tanzania. Et lyspunkt er Markeds-, midtstrøms- og prosesseringsvirksomheten, som leverer bedre enn ventet, sier han.

Han tror selskaper som Lundin, Aker BP og Equinor vil gjøre det betydelig bedre i 2021 enn året før.

– Det er allerede reflektert litt i aksjeprisene. Nesten uansett hva som skjer vil de tjene mer penger i 2021 enn i 2020, sier Sveen-Nilsen.

Equinor skal omstille seg

Equinor har vanligvis kapitalmarkedsdag samtidig med at rapporten for fjerde kvartal legges frem.

I år er denne utsatt. Styreleder Jon Erik Reinhardsen og selskapets nye konsernsjef Anders Opedal signaliserte i fjor at selskapet skulle bli grønnere, fordi andre selskaper skjerper sine klimamål og «speeder opp» omstillingen.

Olaisen i ABG Sundal Collier ser tegn til at Equinor har begynt å omstille virksomheten.

– De kutter i kapitalinvesteringene, selger oljeeiendeler, det er fall i reserveerstatningsraten og mindre leting. Vi ser at de toner ned og fokuserer oljebiten, altså gjør den mindre, og at dette kan bli en melkeku som brukes til fornybar energi, sier Olaisen.