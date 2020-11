Slik tror Equinor det neste oljefeltet i Barentshavet vil se ut

Det er ikke mer enn tiden og veien for oljeselskap som vil rekke «skattefristen» i 2022. Nå varsler Equinor at deres neste oljefelt i Barentshavet vil se litt annerledes ut, mye takket være selskapets klimamål.

SLIK: En sylinderformet flytende produksjonsenhet er tatt i bruk én gang før på norsk sokkel – på Goliat-feltet i Barentshavet. Vis mer byoutline Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Publisert: Oppdatert: 12. november 2020 14:43 , Publisert: 12. november 2020 14:00

Equinor er allerede i gang med å bygge ut oljefeltet Johan Castberg i Barentshavet. Feltet er ett år forsinket, mye takket være coronapandemien og hvordan det har påvirket arbeidet på verftet i Singapore.

Samtidig jobber selskapet i raskt tempo med Wisting-feltet for å rekke «skattefristen» i oljeskattepakken som Stortinget vedtok før sommeren. Den dikterer at utbyggingsplaner må være oversendt myndighetene innen utgangen av 2022.

– Skattepakken har en positivt effekt for prosjektet og vi ønsker å modne det frem til investeringsbeslutning i slutten av 2022, sier Trond Bokn, fungerende direktør for prosjektutvikling i Equinor til E24.

Torsdag varsler selskapet at de nå setter ut en rekke studiekontrakter for Wisting-feltet – som vil bli det neste og tredje oljefeltet i Barentshavet.

Først kom Goliat i 2016 og i 2023 skal Johan Castberg-prosjektet etter planen settes i produksjon.

Det endelige konseptvalget skal etter planen tas i andre kvartal neste år, men allerede nå går Equinor ut med en nyhet. Selve beslutningen om man skal gjennomføre Wisting-investeringen eller ikke, skal først skje en gang til høsten 2022.

Selskapet sikter seg inn mot en sylinderformet, flytende produksjonsenhet (FPSO). Equinor og partnere går dermed ikke for et skipsformet FPSO som man valgte til Johan Castberg-feltet.

Oljeavisen Upstream meldte i slutten av oktober og nå blir den altså bekreftet av Equinor.

Disse selskapene får kontraktene Equinor tildeler nå studiekontrakter til en rekke selskaper som skal hjelpe dem med å få klart et solid konsept: Til selve FPSOen skal Aker Solutions, KBR Ltd., Sevan SSP og Aibel bidra

På Surf-delen (Subsea, produksjon og prosesseringsutstyr, kontrollkabel, stigerør, brønnstrømsrør og gass eksportrør) skal Aker Solutions, TechnipFMC, OneSubsea Processing, IKM Ocean Design, og

Kongsberg Maritime bidra Vis mer vg-expand-down

IKKE SLIK: Det kommende Johan Castberg-feltet til Equinor i Barentshavet har en skipsformet FPSO, noe man altså ikke går for på Wisting. Vis mer byoutline Equinor

Strømmen legger føringer

Equinor overtok i 2019 ansvaret som operatør for utbyggingen fra OMV. Det østerrikske selskapet skal fortsatt være operatør i driftsfasen.

OMV vurderte i sin tid både en skipsform og en sylinderform, og på Johan Castberg valgte Equinor en skipsform. Når E24 spør hvorfor man da sikter seg mot en sylinderform på Wisting lister Bokn opp flere grunner:

Mulighetene for elektrifisering

Man slipper en komplisert dreieskive som på Johan Castberg

Man kan bruke mindre stål

Den er svært stabil i røff sjø og dårlig vær

– Dere har snakket om at dere ser en gjenbruksverdi i Johan Castberg-designet i både Wisting, Bay du Nord i Canada og Rosebank på britisk sokkel. Får dere til det nå?

– Vi ser fortsatt gjenbruksverdi fra Castberg i porteføljen og skroget er bare et element. Vi vil fortsatt dra nytte av Castberg-prosjektet i utviklingen av Wisting, sier Bokn.

– Men det er klart at et lavt karbonavtrykk har blitt enda viktigere for oss siden Castberg ble besluttet, legger han til.

Rent teknisk er det langt enklere å trekke opp en strømkabel i en sylinderformet FPSO enn i et skipsskrog som snur med vinden. Goliat-feltet er elektrifisert allerede på denne måten.

At Equinor nå ønsker et enda mer klimavennlig prosjekt skyldes selskapets store ambisjoner om å halvere utslippene på norsk sokkel frem mot 2030 og komme ned mot null i 2050.

Å elektrifisere Wisting vil imidlertid være banebrytende. Feltet ligger rundt 300 kilometer fra land, nesten det dobbelte av Martin Linge som satte rekord med sin strømkabel fra land.

– Med det produksjonsperspektivet og de interne klimaambisjonene vi har, så er et lavt karbonavtrykk veldig viktig for Wisting, sier Bokn.

– Vi peker nå ut en retning for elektrifisering av dette prosjektet, men det vil være krevende å realisere, blant annet på grunn av avstanden og det spenningsnivået det krever, fortsetter han.

Bokn skyter inn at Equinor har etablert et samarbeid med Statnett for å ha en god dialog for å få ut den strømmen som trengs. Equinor jobber også med en elektrifisering av Melkøya, så kraftbehovet i Finnmark vil kunne bli stort fremover.

Gigantutbygging i nord med ukjent prislapp

Equinor anslår at det finnes rundt 440 millioner fat oljeekvivalenter i Wisting. Trond Bokn sier selskapet foreløpig ikke vil kommentere om det finnes funn eller potensial i området som kan løfte dette tallet.

– I arbeidet vårt har vi også modnet frem ressursgrunnlaget og det bekrefter de ressursestimatene som OMV utarbeidet, sier Bokn.

Bokn sier at Equinor foreløpig ikke vil si noe om hva Wisting-feltet kan koste å bygge ut så tidlig i prosessen.

Det har vært spekulert i at prosjektet grovt regnet kan havne i området rundt 40 milliarder kroner, basert på hva tidligere felt har kostet.

Goliat-feltet skulle egentlig koste et sted mellom 28 til 32,6 milliarder og være i produksjon i 2013, men produksjonen kom først i gang våren 2016. Da hadde regningen steget til 50,8 milliarder, ifølge budsjettdokumenter fra Olje- og energidepartementet.

En slik overskridelse vil Equinor gjøre alt de kan for å unngå.

Trond Bokn i Equinor Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Bokn legger ikke skjul på at man i Equinor er opptatt av å mobilisere til en «dugnad» mellom selskapet og leverandører nå for å sikre at man får et godt og gjennomarbeidet prosjekt klart til en investeringsbeslutning mot slutten av 2022.

– Konseptvalget er så mye mer enn bare valg av skrog. Skroget er kanskje det mest synlige, men det er veldig mye annet som også må modnes frem. Derfor deler vi for eksempel også ut studiekontrakter for undervannssystemer slik at vi kan få et godt totalkonsept for feltet. Det er det som er viktig, sier Bokn.

– Vi har gjort vurderinger av kapasiteten i installasjonen, men vi trenger også gode planer for gjennomføring, hvor byggevennlig konseptet er og hvordan vi kan dele utbyggingen opp i fornuftige arbeidspakker som er tilpasset leverandørindustriens kapasitet, sier han videre.

Et kart over Wisting-feltet i Barentshavet Vis mer byoutline Equinor

Vil bli Equinors sylinder-debut

– Dette vil jo være første gang Equinor eventuelt blir utbyggingsoperatør for denne typen FPSO. Det gjør behovet for modning spesielt viktig for oss og vi har hentet inn erfaringer fra andre operatører, sier Bokn.

Det er Vår Energi som er operatør for Goliat-feltet, som er det første og så langt eneste oljefeltet som bruker en sylinderformet, flytende produksjonsenhet på norsk sokkel.

Equinor er med som partner og Bokn forteller at man har dratt mye læring både fra Goliat og andre sylinderformede FPSO-felt.

Goliat-feltet endte med en gigantisk overskridelse, var kraftig forsinket. Equinor har lært både av feilene som ble gjort i gjennomføringen, men også dratt nytte av erfaringer med selve det tekniske konseptet, påpeker han.

