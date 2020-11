Oljearbeidere i karantene svir på pungen for selskapet. Og de fleste får ikke lønn

Jack Olsen klarte seg akkurat. Fortsatt tør han ikke tro på at han har en sikker jobb lenger enn et halvt år fram i tid. Nå gjør han seg klar til en ny tur til Norge, Maersk Invincible, Nordsjøen – og karantenehotell.– En kort periode slapp vi karantene. Men så kom andre bølge med smitte. Nå må jeg innrømme at dette begynner å bli slitsomt, både for meg og for familien. De personlige omkostningene er blitt store og familien min merker at dette preger meg.

Danske Jack Olsen, her fra april, har gått mye tur i Stavanger-området siden koronapandemien kom med karantenekrav. Nå reiser han snart til Sola igjen – og ny runde på hotell. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

