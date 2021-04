Stabil oljepris etter kraftig oppgang onsdag

Lagertall fra EIA løftet oljeprisen med omtrent to dollar i går.

Oljeprisene holder seg på et stabilt nivå torsdag morgen etter å ha styrket seg om lag 1,5 dollar per fat siden Oslo Børs stengte i onsdag ettermiddag.

I 07:30-tiden koster ett fat nordsjøolje (brent spot) 66,49 dollar, opp 0,38 prosent for dagen.

Bloomberg skriver torsdag at gårsdagens kraftige oppgang i oljepriser kom etter EIA sine ukentlige lagertall, som viste nedgang på 5,9 millioner fat olje i amerikanske oljelagre forrige uke. Tallene fra API tirsdag kveld viste et lagertrekk på 3,6 millioner fat olje forrige uke. Ifølge Reuters var det blant analytikerne på forhånd ventet et lagertrekk på 2,9 millioner fat olje.

– Konsolidering ligger i kortene ettersom gårsdagens oljeprisoppgang kan ha vært en overreaksjon, sier administrerende direktør Vandana Hari i Vanda Insights ifølge Bloomberg.

Hun legger til at gårsdagens oppgang ser ut til å reflektere et selektivt syn, siden Europa fortsatt sliter med koronarelaterte restriksjoner, samtidig som India er på vei inn i en andre smittebølge.

Lagertall løftet prisen

EIA-rapporten viste også en oppgang i bensinlagrene på 0,3 millioner fat. Platts skriver torsdag at oppgangen ble tatt imot av markedet med lettelse ettersom det mindre enn oppgangen på 5,6 millioner fat bensin som API-tallene antydet tidligere i uken.

Platts peker videre på at sentimentet i markedet ble løftet av IEA sin månedsrapport, hvor byrået oppjusterte deres estimater for oljeetterspørselen i 2021, i likhet med Opec tidligere i uken.

«Oljemarkedene ser avgjort sterkere ut. Det massive overhenget i globale oljelagre som ble bygget opp under forrige års covid-19-drevne etterspørselssjokk bedrer seg, mens vaksinasjonsprogrammene plukker opp tempo og den globale økonomien ser stødigere ut» skriver IEA i gårsdagens rapport.

WTI mai-kontrakten omsettes torsdag morgen til 63,04 dollar per fat, ned 0,11 dollar per fat fra forrige sluttnotering. Til sammenligning ble kontrakten handlet til omtrent 61,62 dollar per fat da Oslo Børs stengte onsdag ettermiddag.

Prisdifferansen mellom Brent-olje og WTI-olje for juni-levering er nå på 3,44 dollar per fat.

