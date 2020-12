Kontrollkomiteen gjenopptar Angola-saken

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gjenopptar Angola-saken. – Vi ser lite spor av oppfølging fra departementets side, sier komitéleder Dag Terje Andersen.

Riksrevisjonen kom mandag med kritikk av Olje- og energidepartementet for hvordan Equinors utenlandsinvesteringer er blitt fulgt opp.

Kritikken dreier seg særlig om Equinors gigantiske tap i USA, men også Equinors virksomhet i Angola kommer til å bli tatt opp når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal behandle kritikken fra Riksrevisjonen.

– Med rapporten fra Riksrevisjonen er Equinors utenlandssatsing på dagsorden, og i forbindelse med det, kommer vi også til å følge opp Angola-saken, sier Dag Terje Andersen, arbeiderpartipolitiker og leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Ser lite spor av oppfølging

Equinors enorme «sosiale bidrag» til Angola var bredt omtalt i 2016, og Kontroll- og konstitusjonskomiteen stilte da en rekke spørsmål til Olje- og energidepartementet (OED) om hvordan saken ble fulgt opp.

Etter E24s saker i høst om at det fortsatt ikke er bygget noe forskningssenter i Angola, og at Equinor heller ikke nå vet hva pengene til «sosiale prosjekter» er brukt til, stilte Kontrollkomiteen nye spørsmål til OED.

– Svarene vi fikk bekrefter departementets passivitet i en sak som ble satt på dagsorden i 2016. Vi ser lite spor av oppfølging fra departementets side, sier komitéleder Dag Terje Andersen til E24.

– Det er den samme kritikken som blir rettet mot departementet om tapene i USA, men som kanskje er enda mer konkret når det gjelder Angola, fordi det er en sak som har vært på dagsorden, men ikke er fulgt opp.

Andersen vil foreløpig ikke si hva det innebærer at komiteen skal ta opp saken igjen, men utelukker ikke flere spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H).

Oljeministeren har redegjort to ganger

I to svarbrev til kontrollkomiteen denne høsten har Bru redegjort for hvordan departementet har fulgt opp Angola-saken siden 2016.

Bru har svart at staten stiller klare forventninger til Equinors arbeid med samfunnsansvar og antikorrupsjon, og at Angola-pengene har vært tatt opp i møter mellom staten og Equinor en rekke ganger siden 2016, og også i etterkant av E24s saker i høst.

Olje- og energiminister Tina Bru (H). Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

Hun har også understreket gjentatte ganger at det er styret og ledelsen i Equinor som har ansvaret for at forventningene fra staten blir fulgt.

I et møte med styreleder og konsernsjef i Equinor 8. oktober ga Bru beskjed til Equinor om at hun forventer at selskapet fortsetter å følge opp innbetalingene av sosiale bidrag til Angola, og «gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en lignende situasjon som i denne saken».

OED har ikke klart å vise til dialog med Equinor om selskapets partnerskap med «88 Queensway Group» og Somoil.

Departementet har sagt til E24 at Equinor aldri har informert om hvem de antok at eide partnerselskapet SSI 31, der nettverket «88 Queensway Group» har vært inne som deleier i en årrekke. I ett av svarbrevene til Kontrollkomiteen lovte Bru at hun ville «følge opp selskapets arbeid med å avdekke eierforholdene».

OED har heller ikke kunnet vise til dokumentasjon på at de noen gang har diskutert Somoil med Equinor, før Equinor i september i år – etter å ha fått spørsmål fra E24 – informerte OED om at de ville forsikre seg om at Somoil ikke var involvert i et nytt partnerskap i Angola.

