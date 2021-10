Equinor mer enn tidoblet resultatet i tredje kvartal

Equinor leverer et justert resultat før skatt på 9,77 mrd. dollar i kvartalet, som har vært preget av høye olje- og gasspriser.

Onsdag legger konsernsjef Anders Opedal i Equinor frem ferske kvartalstall. Vis mer

Det kommer frem av oljegigantens ferskeste kvartalsrapport. I fjorårets tredje kvartal var det justerte resultatet på 780 millioner dollar. Selskapet skriver at det er deres sterkeste kvartal siden 2012. Equinor rapporterer i dollar, mens de tidligere rapporterte i kroner.

I norske kroner var det justerte resultatet 81,7 milliarder kroner. Det er det sterkeste noensinne.

– Vi leverer sterke resultater i kvartalet som følge av høyere råvarepriser og solid drift. Streng kapitaldisiplin og en meget sterk netto kontantstrøm styrker balansen vår og forbedrer justert netto gjeldsgrad til 13,2 prosent, sier Anders Opedal, konsernsjef i Equinor.

Selskapet opplyser at driftsresultatet var påvirket av høyere priser for gass og væsker, betydelig positivt påvirket av derivater hovedsakelig knyttet til europeisk gass, og netto reverseringer av nedskrivninger på henholdsvis 510 millioner dollar, og 980 millioner dollar.

Selskapet tar samtidig en nedskriving på 480 millioner dollar tilknyttet et raffineri i selskapets salgssegment.

Høyere priser løfter resultatet

Selskapet bekrefter også at det øker gassproduksjonen, etter en periode med ekstremt høye priser i Europa. Equinor sier at selskapet venter å betale ut et betydelig beløp i skatt, 6,32 milliarder dollar (52,8 milliarder kroner), i løpet av fjerde kvartal.

På forhånd var det ventet at Equinor ville levere et justert resultat på 8,36 milliarder dollar (69,8 milliarder kroner), ifølge tall selskapet selv hadde samlet inn fra 25 analytikere.

I det justerte resultatet fjerner selskapet støy og engangseffekter for å gi et bilde av den underliggende utviklingen over tid.

– Den globale økonomien er på vei opp igjen, men vi er fortsatt forberedt på svingninger i markedet knyttet til virkningene av pandemien, sier Opedal.

Han legger til at det ekstraordinært høye nivået og de store endringene i Europeiske gasspriser understreker usikkerheten i markedet, og fortsetter:

– Equinor har en viktig rolle som en pålitelig energileverandør til Europa, og vi har tatt grep for å øke gasseksporten for å møte den høye etterspørselen, sier konsernsjefen.

Øker tilbakekjøp av aksjer

Samtidig øker selskapet tilbakekjøp av aksjer fra 300 millioner dollar til en milliard dollar. Dette inkluderer aksjer som skal innløses fra den norske stat. Tilbakekjøpet av aksjer starter i dag og vil avsluttes senest ved utgangen av januar 2022.

Formålet med tilbakekjøpsprogrammet er å redusere den utstedte aksjekapitalen i selskapet. Alle aksjer som blir tilbakekjøpt som en del av programmet vil bli slettet.

I henhold til avtalen mellom Equinor og staten vil den norske staten delta i tilbakekjøp av et proporsjonalt antall aksjer, og dermed sørge for at statens eierandel i selskapet forblir uendret på 67 prosent.

Selskapet varsler også et kontantutbytte på 10 cent per aksje.

Oppnådde høyere priser

Equinor fikk 70,5 dollar fatet for sin norske oljeproduksjon i kvartalet, mens selskapet fikk 69,7 dollar fatet for sin internasjonale produksjon og 60,5 dollar fatet for produksjonen i USA.

På forhånd hadde analytikerne ventet at Equinor ville oppnå en oljepris på 69 dollar fatet fra sin norske og internasjonale produksjon i tredje kvartal. Selskapet var ventet å få 60 dollar fatet for oljen det produserer i USA.

Equinor fikk 12,82 dollar per MMBtu for gassen sin i Europa i kvartalet, fra 2,72 dollar per MMBtu i samme kvartal i fjor. Selskapet fikk 3,23 dollar per MMBtu for gassen det solgte i USA i tredje kvartal, fra 1,53 dollar per MMBtu på samme tid i fjor.

Opptur etter krisen

Oljeaksjer som Equinor og Aker BP har steget mye i år, etter at coronakrisen sendte energiprisene kraftig ned i fjor. Equinor-aksjen nådde i forrige uke sitt høyeste nivå noensinne. Selskapets markedsverdi var da på over 760 milliarder kroner.

Den siste tiden har oljeprisen tatt seg opp til godt over 80 dollar fatet, fra en bunn på under 20 dollar fatet i fjor. Gassprisene i Europa har skutt i været til rekordnivåer på langt over 10 kroner kubikkmeteren, mens en vanlig pris er på noen få kroner per kubikkmeter.

– Dette er helt klart bra for Equinor, og vi utnytter våre muligheter i dette markedet. Men hvor lenge disse prisene vil vedvare, det vet ingen, sa finansdirektør Ulrica Fearn i Equinor til E24 i september.