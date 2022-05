Endelig skryter næringen av havvind-satsingen

NHOs årskonferanse torsdag markerte et vendepunkt. Nå gir industrien regjeringen havvind-skryt, for første gang.

Onsdag la Støre-regjeringen frem sin nyeste havvindplan. Den møter applaus.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er like lenge til 2040 som siden jeg ble utenriksminister i 2005. Jeg synes ikke det er så fryktelig lenge siden. Det viser at satsingen går veldig fort.

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til Aftenbladet på NHOs årskonferanse torsdag. Onsdag la regjeringen frem sin nyeste havvindplan. I den kommer det fram at de skal dele ut konsesjoner til om lag 30 gigawatt havvind innen 2040.

Planen vil muliggjøre utbygging av om lag 1500 havvindturbiner. Statsminister Jonas Gahr Støres plan utgjør omtrent 120 terawattimer (TWh) strøm per år. I dag bruker Norge omtrent 140 TWh årlig.

– Ikke lett

Om regjeringen mener alvor med sine planer, skal Norge altså plassere ut 1498 havvindturbiner de neste 20 årene. De første konsesjonene er ventet å utlyses i 2025.

– Er det mulig?

– Ja. Er det lett? Nei. Det krever et industriløft bare norsk industri kan levere. Det industrien sier er at de trenger, er forutsigbarhet og planer for areal. Det er det vi nå legger frem, sier statsministeren.

Regjeringens havvindsatsing har fra flere hold blitt kritisert. Næringen selv har vært særlig kritisk. Merkelappene treig og uambisiøs har gått igjen.

Også på NHOs årskonferanse i Oslo torsdag ble havvind nevnt.

– Det har gått altfor sent, men det er bra at regjeringen legger frem nye planer, sa Norge-sjefen i McKinsey, Frithjof Lund.

Det var derfor en tydelig stolt statsminister som torsdag snakket med Aftenbladet om regjeringens nyeste satsing.

– Vi er veldig fornøyde, fastslo han.

– Jeg tror vi kan nå 2040-målene før 2040. Teknologien vil utvikle seg. Jeg er imponert over svarene til norsk industri.

– Det er ikke bare å sette opp en turbin, så er man ferdig. Det er digitalisering fra leverandørindustrien, og verftene som skal bygge dem, som har enorme oppgaver foran seg. Det blir veldig spennende å følge, legger Støre til.

For tiden monteres turbinene på fundamentene som senere i år skal utgjøre Hywind Tampen.

– Kort tid

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, har vært blant regjeringens havvind-kritikere.

– Vi trenger en massiv havvindutbygging, flere arealer, og det må være større kapasitet, sa direktøren til Aftenbladet, så sent som i april.

Heller ikke NHO-direktøren var fremmed for å skryte av regjeringens nye havvindplan.

– Jeg er veldig fornøyd med planen. Ambisjonen er stor. Jeg er også glad for at Jonas vil ha med seg hele den norske verdikjeden i utbyggingen. Dette kommer til å bli en av de største industrielle verdikjedene landet har sett, sier Almlid til Aftenbladet.

Etter onsdagens nyhet har NHO-sjefen fått en rekke tilbakemeldinger fra sine medlemsbedrifter. Mange av dem som tidligere har uttalt seg kritisk er nå mer positive.

– Dette er enda et skritt i retningen av å løse Norges og Europas klimamål. Vi har en forpliktelse til å bidra til det. Derfor er regjeringens plan veldig godt nytt, sier han og smiler til statsministeren.

Det er altså under atten år til regjeringens planer skal fullbyrdes. Kort tid, mener begge.

– Fra statens side kreves seriøs saksbehandling. Vi må ta hensyn til fiskeri og skipsnæringen. Derfor må vi gjøre viktige avveininger, sier Støre.

Almlid følger opp:

– Det er ikke lenge til 2040. Det er faktisk ganske kort tid, sier han.

NHO-topp Ole Erik Almlid gir statsministeren skryt.

Equinor fornøyde

Hva så med kritikerne? Skal de nå ta seg en bolle i kjølvannet av regjeringens nye planer?

– Jeg skal ikke være smålig, men for et år siden kom Høyres energimelding. Der var havvind knapt nevnt. Jeg bebreider dem ikke for det, fordi klimaet var et helt annet rundt havvind. Dagens klima, energi og sikkerhet gir havvind en helt ny dimensjon, avslutter statsministeren.

En av aktørene som tidligere har vist stor interesse i å delta i det norske havvindeventyret er Equinor. Hva tenker de om regjeringens planer?

Til Aftenbladet sier Equinors Konsernsjef Anders Opedal at han er fornøyd med regjeringens plan.

– Jeg synes det er veldig bra at planen kommer. Nå begynner ambisjonene å komme, og dette gir oss forutsigbarhet. Vi kan nå planlegge, det samme kan også leverandørindustrien, forteller han.

– Dette gjør at vi kan bygge det industrieventyret som norsk havvind kan bli, legger Opedal til.