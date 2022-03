Russiske Lukoil ber om stans i krigen mot Ukraina

Russlands største oljeselskap vil ha slutt på krigen i Ukraina. Milliardæren har tapt rundt 140 milliarder kroner siden nyttår.

BER OM STANS: Russiske Lukoil eies av milliardæren Vagit Alkperov (til høyre). Vis mer

Styret i selskapet uttrykte i en uttalelse torsdag sin «bekymring over de tragiske hendelsene i Ukraina,» og sin «sympati med alle dem som blir påvirket av tragedien».

– Vi står for umiddelbar stans i den væpnede konflikten og støtter en diplomatisk løsning, står det i uttalelsen.

Styret i Lukoil sier de vil fortsette sine anstrengelser for å «gi pålitelige energiforsyninger til forbrukere over hele verden,» og at de er «forpliktet til å styrke fred, internasjonale relasjoner og humanitære bånd».

Lukoil er Russlands største oljeselskap, og det er også Russlands største ikke-statlige selskap.

Suspendert av Norsk olje og gass

Tirsdag vedtok styret i Norsk olje og gass å suspendere selskapet sammen med RN Nordic på grunn av Ukraina-invasjonen.

– I lys av Ukraina-situasjonen har styret i Norsk olje og gass vedtatt å suspendere de russiske selskapene RN Nordic og Lukoil. For øvrig har Lukoil i dag sagt opp medlemskapet sitt i Norsk olje og gass, skrev styreleder i Norsk olje og gass, Monica Th. Bjørkmann, i en uttalelse sendt til E24.

Den russiske oligarken Vagit Alekperov er styreleder og storeier i Lukoil. Etter kollaps i aksjen hittil i år har han tapt 68,5 prosent av formuen.

Det tilsvarer 15,6 milliarder dollar, eller 139 milliarder kroner.

De 21 rikeste i Russland, som alle befinner seg på listen over verdens 500 rikeste, har måttet se papirverdiene synke med 83 milliarder dollar, tilsvarende 737 milliarder kroner hittil i år, skriver Bloomberg. Alekpervo er den som har tapt mest.

Alekperov eier 28,3 prosent av Lukoil, et selskap som har hatt det svært tungt på børs den siste måneden. Nedgangen for oljeselskapet kommer på tross av at ingen land så langt har innført sanksjoner direkte mot olje- og gassektoren. Likevel sliter de russiske selskapene med å få solgt olje til vesten, noe som kan forklare deler av nedgangen.

Russiske aksjer har falt mye i verdi etter landets invasjon av Ukraina. Moskvabørsen har de siste dagene holdt stengt. etter at nye strenge sanksjoner ble varslet mot Russland i helgen. Det har blant annet bidratt til at den russiske rubelen har svekket seg til historisk lave nivåer.

Russiske aksjer skal bort fra Oljefondet

Oljefondet jobber med å lage en plan for å kvitte seg med russiske aksjer. Ferske lister viser at fondet eide 27,4 milliarder kroner i russiske aksjer ved nyttår, og at Gazprom var den største posten. Den var verdt verdt 8,2 milliarder kroner ved nyttår.

Den nest største russiske aksjeposten er i Sberbank, hvor fondet hadde plassert seks milliarder kroner ved nyttår, omtrent det samme som ett år tidligere.

Oljefondet hadde også 3,9 milliarder kroner i Lukoil ved nyttår, fra 3,7 milliarder kroner ett år tidligere.

I helgen varslet regjeringen at fondet skulle fryse sine russiske investeringer og starte prosessen med å kvitte seg med aksjene. Mandag fulgte Finansdepartementet opp regjeringens avgjørelse med et brev til Norges Bank hvor det ba om å få en plan for nedsalget i Russland. Planen skal leveres senest 15. mars.

KLP og Storebrand gjør lignende grep og skal kvitte seg med russiske aksjer. Enkelte USA-delstaters pensjonsfond har også varslet at de planlegger å kvitte seg med russiske aksjer, det sveitsiske fondet Publica likeså.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen sa i helgen til E24 at han tviler på at det er mulig for Oljefondet å få solgt aksjene sine nå. Ifølge Reuters vil Russland inntil videre nekte utlendinger å selge sine eiendeler.

Hvis Oljefondet får solgt aksjene sine nå, så kan det bli et skikkelig billigsalg. Etter invasjonen i forrige uke stupte russiske aksjeverdier, og siden har de svinget mye. Men fortsatt er russiske aksjer kraftig ned så langt i år.