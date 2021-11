Senkes ned på havbunnen i desember: Denne rakkeren skal sikre norsk gass til Polen

En 215 tonns undervannsstruktur fra norske Randaberg Industries skal bidra til å sikre norsk gass til Danmark og Polen, og senkes ned på havbunnen i Danmark i desember. Fra neste år skal gassrøret Baltic Pipe være i drift.

Denne strukturen skal knytte det norske gassrøret Europipe II til det nye gassrøret Baltic Pipe, som skal sende norsk rørgass til Danmark og Polen. Vis mer

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Danske Energinet melder at kjempestrukturen nå er under testing i Stavanger. I desember skal den senkes ned på 40 meters dybde på havbunnen rundt 105 kilometer utenfor Danmarks vestkyst.

PLEM-strukturen står for Pipeline End Manifold, og skal koble det nye gassrøret Baltic Pipe til norske Europipe II. Det vil bidra til at kan norsk gass kan flyte til Danmark og videre til Polen fra oktober 2022.

– Det er fascinerende å se PLEM-en utvikle seg fra tegninger til virkelighet og se hvor stor strukturen er, sier Mark Christian Degn Eskesen i en melding.

Eskesen er teknisk ansvarlig for tilkoblingen av Baltic Pipe til det norske rørsystemet.

Det er norske Randaberg Industries som leverer strukturen, som er 19 meter lang, 12,5 meter bred og 3,5 meter høy, og veier 215 tonn. Tilkoblingen på Europipe II utføres i samarbeid med Gassco, som driver det norske gassrørsystemet, og deres tekniske tjenesteleverandører Equinor og Subsea 7.

Totalkostnaden for Baltic Pipe-røret har vært beregnet til mellom 12 og 16 milliarder danske kroner, men Energinet har tidligere meldt om kostnadsoverskridelser på den danske delen av røret. Baltic Pipe skal kunne frakte ti milliarder kubikkmeter gass i året, og en ny gasskilde vil kunne bidra til å øke forsyningssikkerheten i Polen.

Forsyningssikkerhet blir et viktig spørsmål i perioder med høye energipriser. Den siste tiden har gassprisen i Europa vært skyhøy, grunnet lite gass på lager, sterk konkurranse om globale skipslaster med flytende naturgass (LNG) og lave leveranser fra Russland. Det setter forbrukere under press, og har ført til at store gassbrukere som Yara har stengt ned produksjon.

Dette kartet viser hvor Baltic Pipe skal gå. Vis mer

Planla Europipe for tilkobling

Europipe II er et 658 kilometer langt gassrør fra Kårstø i Rogaland til Dornum i Tyskland, og kom i drift i 1999, ifølge Equinor. Røret var fra starten av utstyrt med et T-stykke og to ventiler, slik at danskene skulle kunne koble seg på, opplyser Energinet.

Til neste år vil dette skje. Når PLEM-strukturen er på plass på havbunnen, skal entreprenøren måle hvordan rørstykkene som kobler de to strukturene sammen bør se ut, for å sikre at de passer best mulig, ifølge Energinet.

Selve tilkoblingen skal gjøres av dykkere.

I sommer kom det melding om at gassrøret kunne true gnagere, flaggermus og to sneglearter, og arbeidet ble derfor stanset. Siden har det kommet meldinger om at deler av arbeidet kunne starte igjen mens Energinet jobber med å sikre seg en ny miljøtillatelse for prosjektet. Det har også vært demonstrasjoner mot prosjektet.

– Monster-struktur

– Det er en monster-struktur, sa Eskesen ifølge en melding i fjor.

– Når Baltic Pipe er i drift, kommer gassen bare til å løpe gjennom den, men den er nødvendig for å håndtere på igangsettingen av driften og forskjellige operasjoner, sa han.

PLEM-strukturen er blant annet viktig for inspeksjoner. Det er viktig å ha mulighet til å sende «griser» (PIG) gjennom gassrør for å inspisere dem. En PIG er en forkortelse for «pipeline inspection gauge», det vil si inspeksjonsutstyr.

Dette er en PLR, eller «pig launcher receiver», som brukes til å sende inspeksjonsutstyr (PIG) gjennom gassrør. Vis mer

«Intelligente griser»

De såkalte grisene sendes gjennom rørene for å sjekke om det er bulker eller svakheter i dem som må utbedres. Det finnes «dumme griser» som renser rørene, og «intelligente griser» som er utstyrt med mer sofistikert måleutstyr.

Grisene sendes via en PLR, eller «pig launcher receiver», som nå testes før den skal installeres på havbunnen og kobles på PLEM-strukturen. Det skal skje med fartøyet Seven Oceanic i desember.

– Jeg vil nødig stå i en situasjon om bord på fartøyet og konstatere at Pig Launcher Receiveren og PLEM ikke passer sammen, sier Eskesen.

Hvis det skulle skje en skade på røret fra Europipe II inn til land i Danmark, som kalles «EPII Branch Pipeline, er det mulig å stenge ned gasstransporten.