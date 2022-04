NHO-Almlid med klar beskjed til regjeringen: – Trenger massiv utbygging

NHO-direktøren krever fortgang fra regjeringen: – La næringslivet får begynne. De er utålmodige, sier han.

Torsdag besøkte NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid Stavanger.

– Det viktigste for meg er at ting skjer raskere, sier Ole Erik Almlid.

Torsdag ga han regjeringen klar beskjed, før de på fredag er ventet å legge frem tilleggsmeldingen til energimeldingen.

11. juni i fjor la Tina Bru (H) frem energimeldingen, «Energi til arbeid». Den skulle fungere som et «veikart» til omstilling innenfor energisektoren.

Daværende statsråd Marte Mjøs Persen varslet allerede i november i fjor at Støre-regjeringen kom til å endre denne, med sin egen tilleggsmelding.

Håper på mer landvind

– Jeg tenker at vi har det veldig travelt. Det er bra den kommer, men jeg forventer at det legges til rette for at ting skjer fort. Vi trenger en massiv havvindutbygging, flere arealer, og det må være større kapasitet, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid til Aftenbladet.

Han besøkte torsdag en rekke bedrifter i Stavanger – energihovedstaden. Her kom han med en rekke krav til hva en god tilleggsmelding skal innebære.

– Jeg håper de legger til rette for mer landvind, starter han.

Hvis ikke, risikerer vi å få et kraftunderskudd i 2026, forteller Almlid.

– Vi må også ha mer vannkraft, fortsetter han.

For det tredje trengs en sterk satsing på det vi kan aller best. Olje og gass.

– La næringslivet får begynne. De er utålmodige. De ligger allerede foran politikerne.

Vi trenger mer landvind, mener NHO-direktøren.

Viktig er også en offensiv og rask havvindutbygging.

– Jeg håper regjeringen sier at de skal legge til rette for å knytte seg til et hybridnett, for å knytte seg til Europa. Det må være tempo. Det er essensielt, sier NHO-direktøren.

– Skal ha olje en god stund

Støre-regjeringen har gjentatte ganger, og fra flere hold, fått kritikk for sin havvindsatsing. For treg og usynlig, har kritikere påstått.

En kritikk Almlid kan stille seg bak.

– Vi har selv kritisert dem for det. Det må komme mer havvind, og kapasiteten må økes. Det må også legges til rette for en kommersiell havvindindustri i Norge. Derfor må vi knytte oss til Europa, forteller han.

Regjeringens tilleggsmelding vil leses av hele Europa. Nettopp derfor må de være ambisiøse, følger Almlid opp.

Som så mange andre peker han på Norges økte viktighet i Europas energimarked, i kjølvannet av den russiske angrepskrigen i Ukraina.

Derfor må den norske energieksporten øke, mener han.

– Det kommer vi til å tjene penger på. Men det viktige er at vi gir europeerne det de trenger. Det er en vinn-vinn-situasjon, fastslår Almlid.

Regjeringen må også komme med en tydeligere havvindsatsing, mener han.

Da vil særlig gass være viktig, forteller han. NHO-direktøren mener nemlig Norge skal drive med gass så lenge både han og hans barn lever.

– Jeg tror også vi må erkjenne at vi skal ha olje en god stund. Derfor trenger vi nye arealer for oljeutvinning neste år. Norsk energipolitikk er ikke enten eller, det er både òg, sier han.

– Mange frykter gjerne at det grønne skiftet kan gå tregere på grunn av det norske ansvaret i Europa, hva tenker du?

Trønderen trenger ingen betenkningstid.

– Det kommer til å gå fortere. Helt sikkert.

– Når Europa skal gjøre seg mindre avhengig av Russland, må man tenke både òg. Det betyr at havvind kommer til å bygges ut raskere. Det kommer mer atomkraft også. Gassen kommer til å være en del av miksen for å erstatte kull, ramser Almlid opp.

Ingen behøver å være redde for at investeringene i det grønne skiftet stopper opp fordi Europas kraftbehov øker, mener han.