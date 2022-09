Putin hevder russisk økonomi står sterkt

Vladimir Putin hevder Russland står sterkt økonomisk, og kaller ideen om pristak på russisk gass «tåpelig».

BRYSK: Vladimir Putin mener Russland styrkes av sanksjonene fra Vesten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Russlands president Vladimir Putin sier onsdag at Russland ikke har tapt på angrepskrigen i Ukraina, men at de snare tvert imot står styrket. Presidenten sier Russland nå har styrket sin posisjon internasjonalt, skriver Reuters.

– Vi har ikke tapt noe, og vil ikke tape noe. Alt som er unødvendig, skadelig og alt som hindrer oss i fremgang vil avslås, sier presidenten.

Han mener tvert imot at Russland styrkes av angrepskrigen, som han konsekvent referer til som en «militær spesialoperasjon».

– Vi har styrket vår selvstendighet, og dette er et uunngåelig resultat etter det som skjer nå.

TOPPMØTE: President Putin deltar på et møte med asiatiske statsledere.

Pristak «tåpelig»

Putin taler onsdag til Eastern Economic Forum, som nå holdes i Vladivostok. Presidenten mener at Vesten famler, og at det er Asia som er fremtiden.

Videre hevder Putin at Russland ikke vil ha noen problemer med å selge energi til utlandet. Vestlige land har ilagt strenge sanksjoner i et forsøk på å strupe Kremls energiinntekter.

Les på E24+ Fire grunner til å holde på jobben du har

Les på E24+ Vi har nok bare sett toppen av kraftkrise-isfjellet

I sin tale sier Putin at det europeiske initiativet om å sette et pristak på russisk gass er «tåpelig», og mener dette kun vil føre økte priser.

– Jeg snakker om Vestens sanksjonsfeber, med deres åpenbare og aggressive forsøk på å innføre adferdsmodeller for andre land, og på å frarøve dem deres råderett og underkaste dem deres vilje, sier Putin.

Presidenten kaller sanksjonene en økonomisk krigserklæring.

På det nåværende tidspunkt diskuteres det også et pristak på europeisk gass, noe statsminister Jonas Gahr Støre åpnet for onsdag. Dette vil derimot dreie seg om handel innad i Europa, og er således et annet pristak.

Avtale på plass for alternativt gassmarked

En nøkkel for Putin i den pågående energikrisen er at Russland har dratt i havn en avtale som gjør at de kan selge gass til Kina via Mongolia. Presidenten opplyste at avtalen i prinsippet er på plass, men sa ingenting om når leveransene vil kunne starte.

Presidenten legger skylden på Tyskland og vestlige land for at gassledningen Nord Stream 1 forblir stengt. Gassledningen ble stengt i forrige uke.

STENGT: Gassledningen Nord Stream har vært stengt siden slutten av august.

Den opprinnelige planen var angivelig ifølge Gazprom å kun utføre nødvendig vedlikehold, men ledningen holdes fremdeles stengt.

Da ledningen skulle gjenåpnes fredag, hevdet Gazprom dette var på grunn av en oljelekkasje. Dette avfeide Siemens, som drifter ledningen.

Putin hevder Tyskland og Polen er i besittelse av en gassturbin som er nødvendig for å gjenåpne ledningen, og at landene angivelig ønsker å holde ledningen stengt.

– Nord Stream kan åpnes i morgen, om vi får tilbake turbinen, hevdet Putin.