Aker Solutions tror inntektene vil falle med 30 prosent i år

Den norske oljeservicegiganten trodde først inntektene skulle falle noe i år, men så kom Corona og selskapet spår nå et inntektfall på hele 30 prosent. Toppsjefen beskriver enn situasjon bransjen aldri har sett før.

– Størrelsen og omfanget av fallet er fortsatt uklart, men andre kvartal vil trolig bli det mest usikre og disruptive kvartalet denne bransjen har sett, sier konsernsjef Luis Araujo i Aker Solutions i en uttalelse i selskapets ferske kvartalsrapport.

Det norske oljeservicekonsernet er en global spiller og utgjør en betydelig del av den norske leverandørindustrien – en industri som nå er i fullstendig krise. Fallet i oljeprisen siden nyttår på nesten 70 prosent har fått oljeselskapene til å trekke i nødbremsen, kutte kostnader og utsette eller kansellere investeringsprosjekter.

Dermed blør nå leverandørindustrien. Onsdag kveld varslet olje- og energiminister Tina Bru at Norge nå skal kutte i oljeproduksjonen, slik flere andre oljeproduserende land har gjort.

I fjor høst trodde Aker Solutions at de ville se «noe» nedgang i inntektene i år, etter to år med god vekst. Så kom corona-krisen og den 1. april sendte selskapet ut en oppdatering der de blant annet varslet at inntektene ville bli minst 20 prosent lavere enn denne prognosen.

Nå skriver selskapet at «selskapet venter en samlet omsetning til å falle med rundt 30 prosent sammenlignet med 2019». Selskapet påpeker at prognosen er den samme som første april - nemlig at inntektene falle til rundt 20 milliarder i år.

Utover dette gir ikke selskapet noen detaljert prognose for 2020 lenger, fordi selskapet mener det er for «krevende» med den «betydelige usikkerheten i markedet».

Selskapet peker på at «oljeselskapene har redusert deres investeringsplaner med minst 20 prosent for 2020 og flere prosjekter har blitt utsatt. I dette klimaet er selskapets finansielle hovedprioritet å beskytte kontantbeholdningen, balansen og finansielle resultater».

Aker Solutions resultat i første kvartal Første kvartal endte med underskudd for Aker Solutions og selskapet varsler at de trolig vil kunne ha ytterligere nedskrivninger og restruktureringskostnader i andre kvartal. Omsetningen i første kvartal falt fra 7,26 til 6,51 milliarder kroner, målt mot samme periode i fjor

Brutto driftsresultat (EBITDA) falt fra 634 til 149 millioner kroner

Selskapet tok tap på nedskrivninger av eiendeler på 548 millioner kroner

Resultat før skatt falt fra et overskudd på 226 millioner til et underskudd på 829 millioner Ordreinngangen i første kvartal endte på totalt 2,70 milliarder kroner, ned fra 3,48 milliarder ett år tidligere. Ordreinngangen på subsea-virksomheten var relativt stabil, mens den på «Field design» falt betydelig. Ordreinngangen var ikke stor nok til å kompensere for utfakturert arbeid. Derfor falt ordrereserven til Aker Solutions fra 15,89 til 14,20 milliarder i løpet av første kvartal. For ett år siden var den til sammenligning på 22,55 milliarder kroner. Vis mer vg-expand-down

Øker antallet permitterte og skal spare en milliard

Aker Solutions varslet 1. april at totalt 650 ansatte var permittert, fordelt over 400 i Norge og 250 i Storbritannia. Nå kommer det frem at totalt 850 ansatte er permittert i konsernet.

I tillegg er til sammen 3.300 innleide ansatte sendt hjem. Dette skyldes både mindre arbeid, men mest av alt at reiserestriksjoner gjør det krevende for utenlandske arbeidere å for eksempel jobbe ved selskapets verft i Egersund.

Selskapet har allerede varslet at årets investeringsbudsjett kuttet fra 750 til 500 millioner kroner.

I tillegg skal de faste kostnadene kuttes med en milliard kroner på årsbasis gjennom disse tiltakene som allerede er varslet: