Borr Drilling tapte 970 millioner kroner

Det kriserammede riggselskapet gikk på et nytt stort tap i andre kvartal. Oljeprissmellen gjør at Borr må skrive ned verdiene med en halv milliard kroner.

Borr Drilling, der Tor Olav Trøim er storaksjonær, tapte penger også i andre kvartal. Vis mer Vidar Ruud NTB scanpix

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 28. august 2020 08:43 , Publisert: 28. august 2020 08:03

Tor Olav Trøims riggsatsing Borr Drilling fikk et resultat etter skatt på minus 109,6 millioner dollar i andre kvartal, mot minus 103,2 millioner i tilsvarende periode i fjor, viser kvartalsrapporten fredag morgen.

Det tilsvarer et tap på rundt 970 millioner kroner i andre kvartal.

Øverst i regnskapet endte samlede driftsinntekter på 84 millioner dollar, ned fra 86,6 millioner dollar i andre kvartal i fjor.

Nedskrivning på halv milliard

Resultatene tynges blant annet av at riggselskapet skriver ned verdiene med 57,9 millioner dollar, tilsvarende over en halv milliard kroner.

Grunnen er oljeprisfallet som har gjort at oljeselskapene har kuttet i sine budsjetter, som rammer leverandører innen blant annet riggbransjen.

Borr skriver at selskapet har gjort en gjennomgang av flåten, med det resultatet at to av riggene som ligger i opplag blir nedskrevet.

Selskapets driftsresultatet falt til minus 91,2 millioner dollar i kvartalet, fra negative 36,6 millioner dollar i tilsvarende kvartal i fjor.

Krisepakke

Styreleder Paal Kibsgaard sier i rapporten at Borr ble rammet av lavere aktivitet på grunn av coronaviruset i andre kvartal, hvilket tynget inntektene.

Ifølge Kibsgaard er fokuset på å ha nok penger i kassen. Riggselskapet fikk i løpet av kvartalet sydd sammen en krisepakke som skal holde selskapet flytende i to år, selv om det ikke skulle klare å sikre seg nye kontrakter.

Avtalen ga lettelser i betalinger til verft, utsatte betalinger på renter og avdrag og lettelser i lånebetingelsene.

Dette gir en positiv effekt 315 millioner dollar i perioden frem til første kvartal 2022.

Borr Drilling melder at 14 av riggene enten er i arbeid eller skal på kontrakt. Samtidig er ni rigger ledige, tre rigger ligger i opplag og selskapet har også fem rigger under bygging.

