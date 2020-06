Equinor og Ørsted med ambisiøse havvindplaner: Vil 47-doble dagens kapasitet

En koalisjon ledet av Equinor og Ørsted lanserer ambisiøse planer for global havvind. De mener at kapasiteten globalt kan 47-dobles på 30 år.

Publisert: Publisert: 8. juni 2020 10:56

I januar inngikk Equinor og danske Ørsted en havvind-koalisjon, for å fremme bruken av havvind.

Nå legger grupperingen «Ocean Renewable Energy Action Coalition (OREAC) frem svært ambisiøse målsetninger for havvindbransjen.

Innen 2050 kan det bygges ut 1.400 gigawatt havvind i verden, mener de.

Det er 47 ganger så mye som dagens installerte kapasitet på rundt 30 gigawatt. Det tilsvarer også mer enn tusen ganger kapasiteten på det som i dag er verdens største havvindpark, britiske Hornsea 1 på 1.216 megawatt.

Havvindbransjen har vokst med 30 prosent det siste tiåret, ifølge OREAC. Nå vil havvindaktørene bidra til grønn vekst etter coronakrisen.

– Den pågående covid-19-krisen har tvunget oss til å ta et steg tilbake og tenke over fremtiden vi ønsker for neste generasjon, sier Equinor-direktør Stephen Bull i en melding.

Han sier at verden ikke kan gå tilbake til «normalen» hvis man ønsker å bygge mer bærekraftige økonomier. Havvind kan blant annet redusere miljøutslipp og kutte importregningen for fossilimportører og skape jobber, påpeker han.

– Havvind er klar til å levere nå, sier Bull.

10 prosent av global strøm

Koaliasjonen, hvor Ørsted og Equinor er i førersetet, sier at en slik satsing kan levere en tidel av verdens kraftforbruk.

Det vil også kunne skape 24 millioner årsverk innen 2050, påpeker aktørene. Blant de andre aktørene i koalisjonen er MHO Vestas, MingYang Smart Energy, nettoperatøren TenneT, amerikanske GE Renewable Energy og den globale vindkraftorganisasjonen GWEC.

En slik kapasitet innen havvind vil kunne kutte globale utslipp med tre milliarder tonn CO2-ekvivalenter i året, ifølge koalisjonen. Totale utslipp var i fjor på 33 milliarder tonn, ifølge IEA.

«Ambisjonen går lenger enn dagens anslag på havvind, men er helt oppnåelig når man ser på ressurspotensialet, innovasjonen innen teknologi, og staters appetitt når det gjelder å sette havvind i spissen for den globale energiomstillingen», skriver OREAC i en pressemelding.

– Svært konkurransedyktig

Equinor og Ørsted viser også til en rapport fra høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Rapporten anslår at verden vil bruke mellom 42.000 og 47.000 terawattimer (TWh) strøm i 2050, og sier at havvind potensielt kan utgjøre mellom 650 og 3.500 TWh av dette.

– På kort tid har havvind blitt en svært konkurransedyktig løsning for ren kraftproduksjon verden over, med imponerende kostnadsreduksjoner som har drevet bransjens vekst på over 30 prosent det siste tiåret, og som nå utkonkurrerer alternative brensler som kull, sier Ørsteds markedsdirektør Benj Sykes.

– Det å jobbe sammen med annen teknologi som fornybart hydrogen kan styrke havvindens mulighet til å gjøre økonomier verden over mer bærekraftige og til en lav kostnad, sier Sykes.

Senere i år skal OREAC komme med en omfattende rapport som viser hvordan målet kan oppnås, og hva som skal til fra politikernes side. Rapporten vil også ta opp forholdet til fiskeriene og andre som bruker havet.

