Sveinung Rotevatn svarte Greta Thunberg: – Vi vil ikke stoppe oljeproduksjonen over natten

Greta Thunberg og flere andre unge klimaaktivister sendte brev til Erna Solberg for å advare om norsk oljepolitikk. Her er svaret signert klimaminister Sveinung Rotevatn (V).

Klimaaktivist Greta Thunberg sendte brev til den norske regjeringen. Klimaminister Sveinung Rotevatn har svart. Vis mer TRIBOUILLARD / AFP & FRODE HANSEN/VG

Publisert: Oppdatert: 11. juli 2020 19:38 , Publisert: 11. juli 2020 18:58

Den svært profilerte klimaaktivisten Greta Thunberg og 15 andre barn hevdet i et brev, gjennom advokaten Michael Hausfeld, at Norge bryter barns rettigheter ved å øke oljeproduksjonen.

Brevet, som er adressert Erna Solberg (H), ble omtalt av E24 på tampen av fjoråret. Gruppen omtaler seg selv som «Barna mot klimakrisen».

E24 har fått tilgang til svaret fra regjeringen til de unge klimaaktivistene. Brevet er datert 14. februar i år.

– Jeg er enig med brevskriverne at beskjeden vi har fått fra verdens klimaforskere er svært tydelig, heter det i begynnelsen av brevet fra klimaminister Sveinung Rotevatn.

Det var Venstre-politikeren som svarte på vegne av statsministeren. Han overtok jobben som klimaminister i slutten av januar, etter å ha vært statssekretær i det samme departementet siden høsten 2018.

Svarbrevet er sendt til Michael Hausfeld. Han sendte en henvendelse på vegne av Greta Thunberg, Chiara Sacchi, Catarina Lorenzo, Iris Duquesne, Raina Ivanova, Ridhima Pandey, David Ackley, Ranton Anjain, Litokne Kabua, Deborah Adegbile, Carlos Manuel, Ayakha Melithafa, Raslen Jbeili, Carl Smith, og Alexandria Villaseñor. Barna kommer fra Marshalløyene, Palau, USA, Brasil, Argentina, Tyskland, Frankrike, Nigeria, Tunisia, Sør-Afrika, India og Sverige. Vis mer Utklipp

Hevder Norge bryter FN-konvensjon

Barna anklager Norge for å bryte FN-konvensjonen om barns rettigheter, gjerne kalt Barnekonvensjonen. Årsaken er at Norge øker olje- og gassproduksjonen i en tid der verden må kutte de globale klimautslippene for å nå klimamålene.

FNs komité for barns rettigheter har bedt Norge fokusere mer på fornybar energi og det å beskytte barn fra negative følger av bruken av fossil energi.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn svarer på vegne av regjeringen at konvensjonen er viktig og at verden bør «unngå farlige klimaendringer».

«Barna sitt beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som påvirker barn. Dette viser hvor viktig det er å unngå farlige klimaendringer», står det i brevet.

– Må finne andre ting å tjene penger på

Store deler av svarbrevet handler om Norges holdninger til norsk olje- og klimapolitikk. Et av kravene fra barna er at Norge stanser oljeletingen.

– Hold oljen og gassen deres i bakken. Å utvide produksjonen deres i Nordsjøen vil låse inn tiår med klimautslipp, og setter barns universelle rettigheter til liv, helse og kultur i fare, skrev barna i brevet.

Rotevatn svarer at petroleumsnæringen «vil være en viktig næring for Norge også fremover, men det vil etter hvert blir lavere etterspørsel etter olje og gass».

– Vi vil ikke stoppe oljeproduksjonen over natten, men vi må finne andre ting å tjene penger på, både av hensyn til klima og bærekraften i norsk økonomi, heter det i svaret fra regjeringen.

Klimaministeren svarer generelt at den norsk olje- og gassnæringen er en del av EUs kvotesystem og at store deler av norsk utslipp er omfattet CO₂-avgift. Flere klimatiltak blir listet opp i svarbrevet, deriblant satsingen på tropisk skog, satsing på klimavennlig teknologi og bruken av elbiler.

– Samlet sett er over 80 prosent av de norske klimagassutslippene omfattet av CO₂-avgift, EUs kvotesystem eller begge deler. Norge arbeider for at det skal settes en pris på karbon, skriver klimaministeren.

Amerikanske Alexandria Villaseñor er en del av gruppen som har signert brevet til den norske regjeringen. Vis mer Alba Vigaray / EPA

– Ingen manipulasjon

Det er ikke første gang Greta Thunberg kritiserer Norge. Hun har blant annet gitt halvparten av premiepengene på én halv million kroner fra Fritt Ord-prisen til klimasøksmålet som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten for å stanse en konsesjonsrunde på norsk sokkel.

Thunberg kritiserte dessuten Norges oljeleting da hun avslo å motta Nordisk råds miljøpris.

Michael Hausfeld, advokaten som har sendt i brevet på vegne av barnet, har avvist at barn som Thunberg lar seg manipulere av voksne.

– Jeg tror ikke at noen med fornuftig grunn kan stille spørsmål ved det at du har unge over hele verden som er fiksert på klimakrisen og hva den betyr for dem og deres fremtid, uttalte Hausfeld i forbindelse med at brevet ble sendt.

– Ingen får dem til å gjøre noe de ikke ser selv. De sier at det er deres rett å ha en planet som kan opprettholde liv, og at ulike nasjoner må svare på dette, sier han.

