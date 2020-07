Apply vant kontrakt med Equinor verdt flere hundre millioner

Stavanger-bedriften skal bidra til å forlenge levetiden på Statfjord-feltet.

Statfjord-feltet skal leve produsere lenger enn planlagt. B-plattformen i forgrunnen. Vis mer Jon Ingemundsen

Avtalen gjelder prosjekterings- og installasjonsarbeid i forbindelse med at Statfjord-feltet skal få lengre levetid.

Rammeavtalen varer i sju år, med opsjon på ytterligere tre år. Oppstart er 1. september.

Nyansettelser

Aftenbladet erfarer at kontraktens verdi ligger mellom 200 og 300 millioner kroner i årlig omsetning. Dermed kan den totale verdien bli rundt 2 milliarder kroner i løpet av de sju årene den varer.

– Tildeling er veldig motiverende for hele organisasjonen, da koronaperioden har vært krevende for selskapet og alle våre ansatte. Denne avtalen vil kunne åpne for ansettelse av nye medarbeidere, både på land og offshore, for å dekke opp behov i prosjektporteføljen, sier Apply-sjef Karsten Gudmundset i en melding.

– Tildelingen er en tillitserklæring fra Equinor basert på et godt samarbeid gjennom de siste ti årene, mener Gudmundset.

Karsten Gudmundset er administrerende direktør i Apply. Vis mer Kristian Jacobsen

Statfjord-liv til 2040

Det siste halvåret har Equinor satt i gang et arbeid for å forlenge Statfjord-feltets levetid. Opprinnelig skulle Statfjord A-plattformen fjernes i 2022, men datoen er nå skjøvet til 2027.

Samtidig forlenges B- og C-installasjonenes levetid fra 2025 til 2040.

– Vår ambisjon er å bli en ledende senfase-operatør på norsk sokkel. Da må vi ta i bruk nye arbeidsmetoder for å redusere kostnadene, uttaler Kjetil Hove, som er direktør for levetidsforlengelse i Equinor.

– Med denne tildelingen etablerer vi et tettere samarbeid med leverandøren. Sammen skal vi jobbe med forenkling og standardisering for å utføre arbeidet trygt og kostnadseffektivt, sier anskaffelsesdirektør Peggy Krantz-Underland i meldingen.

