Gassmilliarder renner inn: – Godt nytt for Equinor og staten

Bare i januar kan Norge hente hjem godt over 20 milliarder kroner i gassinntekter.

Troll-feltet har siden høsten 1995 vært en av de store gassprodusentene til Europa. Tørrgassen transporteres gjennom Zeepipe II til Zeebrugge i Belgia. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Nå er etterspørselen etter gass veldig bra. I fjor var vi i en veldig spesiell situasjon med overproduksjon av gass i markedet og rekordmye LNG, så gassprisene falt under en krone per standardkubikkmeter, men nå i vinter har gassprisen tatt seg voldsomt opp, sier Tore Guldbrandsøy ved Rystads Energys Stavanger-kontor.

I den gamle gassverkbakken opp mot Løkkeveien i Stavanger, har prisskjermen for gass svingt seg opp mellom 2,30 og 2,40 kroner per standardkubikkmeter de siste dagene. Dette er altså godt over en dobling siden gassprisens brutale nedtur i fjor sommer da den nådde et ualminnelig lavt nivå.

Equinor surfer også på gode gasspriser og høy etterspørsel.

– Ja, vi merker etterspørselen i form av høye gasspriser, og det er godt nytt for Equinor og staten, sier pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor.

Over 20 milliarder i inntekter

– Bruker vi Oljedirektoratets tall ser vi at det ble solgt 332 millioner standardkubikkmeter gass i desember. Legger vi det samme til grunn i januar og med dagens pris til grunn, får vi salgsinntekter på 770 millioner kroner dagen, eller anslagsvis 24 milliarder kroner per måned, forklarer Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy og presiserer samtidig at anslagene er forbundet med usikkerhet:

– Det avhenger blant annet av hvor mye gass som selges i spotmarkedet og hvor mye som er bundet opp i faste avtaler, men det gir likevel en god indikator på at gassprisen for øyeblikket, og i et par måneder framover trolig vil bære godt av seg, sier Guldbrandsøy.

Vanligvis er perioden mellom november og mars de gode månedene for gass, og det er her inntektene henter seg inn for den lavere prisen i vår og sommermånedene.

For Equinor er gassinntektene knyttet direkte opp til markedsprisene.

– Gassen som vi selger er priset i henhold til de enhver tid gjeldende markedsprisene. Dette gjelder både volumene som vi selger i spotmarkedet og det vi selger på lange kontrakter. For tiden er etterspørselen større enn tilbudet, noe som først og fremst skyldes at det har vært kaldt i Asia og i Europa, samtidig som værforholdene i Europa i perioder har ført til mindre strøm fra vindparkene. På tilbudssiden i Europa ser vi også effekten av at høye priser i Asia har ført til at LNG fra USA har blitt solgt til Asia, mens det forrige vinter og sommer ble solgt mye amerikansk LNG til Europa, sier Eskil Eriksen i Equinor.

Tror på høyere gasspriser

I Statsbudsjettet la regjeringen til grunn at gjennomsnittsprisen for gasseksport skal ligge på 1,47 kroner per standardkubikkmeter i 2021, noe som er opp fra 1,02 kroner i snittpris i 2020. På lang sikt har regjeringen lagt inn 2,61 kroner som årlig gjennomsnittspris fra 2030.

– Det som er bra for Norge er at vi kan konkurrere på svært lave priser. Vi kan tåle veldig lave gasspriser og fortsatt tjene penger, men det blir mindre inntekter. Spørsmålet er som regel ikke om vi får solgt gassen, men til hvilken pris. Jo høyere gassprisen er, desto mer utfordrende blir konkurransen fra kull også, sier Tore Guldbrandsøy ti Aftenbladet.

Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy i Stavanger. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Høye gasspriser gir mer kull

Han legger til at en annen faktor som spiller inn er de ulike svingningene mellom LNG-laster til Europa og Asia.

– Med en kald Asia-vinter akkurat nå, kan det være mer attraktivt å sende LNG til Asia enn til Europa, men det fører igjen til at etterspørselen etter gass øker i Europa, men når gassprisen øker her oppe, utfordres den igjen av kull. Men akkurat i øyeblikket ser det gunstig ut for den norske gasseksporten, forklarer Tore Guldbrandsøy til Aftenbladet.

Gassco leverte i fjor 107 milliarder kubikkmeter gass til Europa, en liten oppgang fra 106,9 milliarder kubikkmeter i 2019. Nesten halvparten gikk til Tyskland. Gassco-direktør Frode Leversund er tilfreds med de norske gassleveransene til Europa.

– Vi ser at norsk gass er etterspurt i Europa, men det er mange faktorer som påvirker dagens høye gasspriser. I et år preget av pandemi og usikkerhet har vi levert den norske gassen trygt og sikkert og på et stabilt, høyt nivå, sier Leversund.

Kalde vinterdager i Europa gir økt etterspørsel etter gass. Her fra den tyske byen Ochsenwang tidligere i januar. Vis mer byoutline Marijan Murat / NTB Scanpix

