Equinor vil produsere enda mer på Johan Sverdrup

Equinor øker produksjonskapasiteten på kjempefeltet Johan Sverdrup til 535.000 fat per dag, fra en opprinnelig plan på 440.000 fat per dag.

Johan Sverdrup-feltet. Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det skriver Equinor i en melding.

Selskapet har flere ganger økt kapasiteten på Johan Sverdrup-feltet. I november meldte selskapet at kapasiteten var økt til 500.000 fat per dag, etter å ha meldt om en økning til 470.000 fat per dag i mars.

– Denne økningen er mulig fordi produksjonen på feltet har vært god og stabil fra første dag, og brønnene har produsert bedre enn forventet, sier Rune Nedregaard, Equinors driftsdirektør for Johan Sverdrup-feltet.

Det enorme feltet i Nordsjøen startet produksjonen i oktober 2019. Det ble funnet i 2010 og er ifølge Equinor det tredje største oljefeltet på norsk sokkel med rundt 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter i forventede ressurser.

De fleste gigantfeltene på sokkelen ble funnet i starten av oljealderen, fra 1969 og frem til 80-tallet. Blant disse er Ekofisk, Oseberg, Statfjord og Troll (se tabell).

Må injisere vann

Equinor opplyser at økningen av produksjonskapasiteten er avhengig av at selskapet injiserer vann i reservoaret, og det er planer om å starte med dette i løpet av 2021.

Når Johan Sverdrup-feltets andre fase er ferdig utbygget skal oljen være lønnsom så lenge oljeprisen holder seg over 20 dollar fatet, ifølge Equinor. Selskapet har opplyst at produksjonen skal opp i rundt 690.000 fat per dag når feltets andre fase er utbygget i 2022.

I løpet av det første året i drift produserte Johan Sverdrup rundt 130 millioner fat olje. Beregner man en snittpris på 40 dollar fatet så tilsvarer dette en salgsverdi på om lag 50 milliarder kroner, ifølge Equinor.

Equinor er operatør for feltet med 42,6 prosent eierskap. Lundin Energy eier 20 prosent, Petoro 17,36 prosent, Total 8,44 prosent og Aker BP 11,5733 prosent.

