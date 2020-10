Avviser Motvind-styrets avsettelse: – Jeg er fortsatt generalsekretær

Styret i anti-vindkraftorganisasjonen Motvind sier at det ikke har tillit til generalsekretær Rune Haaland, og at han er ute. – Jeg er fortsatt generalsekretær til det er gjennomført et landsmøte, sier Haaland.

Rune Haaland og styret i anti-vindkraftorganisasjonen Motvind Norge er uenige om han fortsatt er generalsekretær. Vis mer byoutline Kyrre Lien

Publisert: Publisert: 6. oktober 2020 18:00

Striden om ledelsen av organisasjonen Motvind fortsetter.

Tirsdag har Motvind-styret, som ledes av Eivind Salen, sendt ut en pressemelding om at det ikke lenger har tillit til Haaland. Generalsekretæren er engasjert i Motvind via selskapet Solar Mobil AS.

«Styret i Motvind Norge har ikke lenger tillit til Solar Mobil AS ved dets representant Rune Haaland. I lys av dette har styret i Motvind Norge besluttet at Solar Mobil AS ved Rune Haaland med umiddelbar virkning skal opphøre å fungere som generalsekretær i Motvind», skriver Motvind-styret.

Styret har nå kalt tilbake alle fullmakter til generalsekretæren, så han ikke har kontroll med økonomien i organisasjonen.

Les også Full splid i Motvind Norge

– Jeg er fortsatt generalsekretær

I et intervju med E24 sier Haaland at han fortsetter i jobben.

Styret i Motvind skal nylig ha vedtatt å fjerne hele funksjonen som generalsekretær, men Haaland mener at dette er noe som må vedtas av landsmøtet, hvis man skal følge Motvinds vedtekter.

– Jeg registrerer at styret mener at jeg ikke er generalsekretær. Men jeg er fortsatt generalsekretær til det er gjennomført et landsmøte, sier Haaland.

Han sier at han mandag mottok et brev fra advokatfirmaet Øvrebø Gjørtz hvor han fikk beskjed om at han ikke lenger hadde styrets tillit.

Brevet kom etter at Haaland hadde kalt inn til landsmøte. Dette er styrets plikt. Styret i Motvind har siden bedt medlemmene se bort fra Haalands innkallelse, og varslet at de vil kalle inn til et ekstraordinært landsmøte 31. oktober.

– Det var i går at de virkelig strammet tommeskruen her, etter at jeg hadde kalt inn til landsmøte. Jeg fikk i går et brev fra Øvrebø Gjørtz hvor de skriver at styret i Motvind ikke lenger har tillit til meg, sier Haaland.

Les også Kritiserer regjeringens melding om vindkraft: Motvind Norge krever energikommisjon

– Et helvetes drittvær

Haalands tilganger til det administrative systemet i Motvind er fjernet, og det er derfor ingen som betaler regninger i Motvind akkurat nå, hevder generalsekretæren.

– Vi er inne i en storm med et helvetes drittvær. Kapteinen fikk bommen i hodet og er død, seilene er flerret, motoren har stoppet og det er vann i maskinen. Båten driver mot land, og før eller siden går den på grunn, sier han.

– Det er for øyeblikket ingen skipper ved roret i Motvind, legger han til.

Les også Flere partier positive til Motvind-forslag

– Ikke gitt noen grunner

Styret i Motvind har også sendt en e-post til medlemmene i natt. Der oppgir de ingen direkte grunn til at de har mistet tillit. Styret sier at det i kontrakten med Haaland er et avsnitt om avslutning av oppdrag i engasjementsperioden.

«Begge parter har ved mislighold eller grovt lojalitetsbrudd rett til å avslutte avtalen med øyeblikkelig virkning i engasjementsperioden», skriver styret.

Haaland sier at han ikke har fått noen opplysninger om hva han skal ha gjort for å misligholde forholdet til Motvind.

– De angir ikke noen grunner for mislighold. De må kunne påvise mislighold for å kunne si opp avtalen, sier Haaland.

– Dette harmonerer heller ikke med det styret i Motvind Norge skrev den 22. september: «Avtroppende generalsekretær har i oppstartsåret gjort en formidabel innsats, noe styret i Motvind Norge takker han for», sier han.

– Så du har ikke fått noen grunn til hvorfor de må fjerne deg?

– Det er ikke gitt noen grunner, sier Haaland.

Haaland har hatt en muntlig avtale om at engasjementet hans som generalsekretær skal vare ut oktober.

Les også Frykter stans i vindkraften til 2028: Slik kan staten sukre pillen

– Nei, han er ikke det

Nestleder Harald Dagfinn Kjelstad i Motvind-styret mener at Haaland ikke er generalsekretær.

– Nei, han er ikke det. Det er sørgelig at vi har havnet i denne situasjonen. Det er litt kjedelig, sier Kjelstad.

– Han har gjort en grei jobb for organisasjonen, men nå vokser Motvind fort, og da må vi gjøre noe med organiseringen. Vi må ha personer med større kontaktflate ut mot de ulike regionene, og rekruttere og følge opp medlemmene enda bedre, sier han.

– Hva galt har Haaland gjort for å bli avsatt?

– Jeg vil ikke si at han har gjort noe galt. Det er en avtale som har gått ut, og vi vil ikke forlenge den, sier Kjelstad.

– Hva har Haaland misligholdt?

– Det at han har kalt inn til landsmøte er en form for mislighold. Han har forsøkt å ta over alle aktiva i organisasjonen. Men dette er en prosess som har pågått lenge. Haalands avtale gikk ut 30. april, og så utsatte vi landsmøtet til høsten og han fikk derfor i mai forlenget avtalen muntlig til ut oktober, sier han.

– Haaland sier at han kalte inn til landsmøte fordi styret ikke har gjort det?

– Jeg er enig i at det burde ha skjedd tidligere. Men vi har hatt en pandemi som har ført til en del forsinkelser. Nå vil vi ha et ekstraordinært landsmøte den 31. oktober, sier Kjelstad.

– Inviterte til samarbeid

Motvinds generalsekretær, eventuelt tidligere generalsekretær, sier at han har sendt ut en e-post til Motvinds medlemmer tirsdag. Der gir han sin versjon av det som har skjedd.

– Der inviterte vi til samarbeid med styret for å få gjennomført et landsmøte så korrekt som mulig. Jeg har ingen intensjon om å kuppe landsmøtet, men mener det må velges et nytt styre og en ny generalsekretær, sier Haaland.

Han er bekymret for utgiftene i Motvind Norge, etter at styret har engasjert to lønnede ansatte, og i tillegg skal betale styreleder Eivind Salen 25.000 kroner i måneden for å kjøpe ham fri fra jobben to dager i uken.

– Styret har nå gjort avtaler slik at de har klart å pådra organisasjonen nye honorarutgifter på om lag to millioner kroner i året, og da er mye av inntektene i Motvind båndlagt. Jeg mener dette ikke er forsvarlig akkurat nå, sier Haaland.