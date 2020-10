IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

Net Zero Emissions by 2050 NZE2050): Dette scenarioet er nytt, og beregner hva som skal til de neste årene for å komme på linje med Parismålene. I dette scenariet setter stadig flere land nullutslippsmål, typisk innen 2050. Dette fører til at det blir netto nullutslipp verden som helhet innen 2070, ifølge IEA.