Bransjepris til kvinnen bak «oljeskam»-debatten

Sara Elvelund Sandvik er «Petro Lady of the Year».

Sara Elvelund Sandvik, petroleumsgeolog i Lundin og «Petro Lady of the Year». Vis mer byoutline Privat

Publisert: Publisert: 26. november 2020 20:06

De siste årene har «Petro Ladies Club» (PLC), et nettverk for kvinner i olje- og gassbransjen, delt ut prisen «Petro Lady of the Year».

I år går prisen til petroleumsgeolog Sara Elvelund Sandvik i Lundin.

Sandvik markerte seg i samfunnsdebatten i 2019 med en kronikk i NRK Ytring, der hun satte ord på fenomenet «oljeskam» – opplevelsen av å bli påført skam for å jobbe i oljebransjen, på grunn av debatten om klimaendringene.

«Ingenting er verre enn klimakrisa, og den er visst min skyld. Jeg jobber i oljebransjen», skrev hun.

– Det føles urettferdig. Jeg bryr meg også om klima, sa hun i et intervju med E24, der hun også uttrykte overraskelse over hvor stor debatt kronikken skapte, og hun sa hun synte det var flott at andre som følte på oljeskam nå turte å si fra.

– Motiverer andre unge kvinner

Begrunnelsen for prisen, som ble delt ut av olje- og energiminister Tina Bru i kveld, er følgende:

«Vinneren av Petro Lady of the Year 2019 har satt industrien på kartet og vært en tydelig og inspirerende talsperson for industrien i energidebatten.

Hun har med sterk stemme kommet inn i denne debatten med fakta og kunnskap. Det er viktig for Norges fremtid og for en mer bærekraftig verden der også klimautfordringer skal håndteres.

Med sitt engasjement er hun en flott rollemodell som motiverer andre unge kvinner som jobber innen Olje & Gass. Hun er petroleumsgeolog – og hun tenker på framtiden til planeten og til barna sine.»

Olje og klima

I NRK-kronikken argumenterte Sandvik med at utvinningen fra norsk sokkel har relativt lave utslipp sammenlignet med olje Venezuela eller kanadisk oljesand, og at verden stadig har et langt større behov for energi enn det som kan dekkes av fornybare kilder.

«Derfor kan jeg gå på jobb og være petroleumsgeolog. Verden trenger energi. Det grønne skiftet kan ikke komme raskt nok, og jeg kan bare håpe at de miljøvennlige energialternativene vil vokse eksponentielt og nå det nødvendige nivået så raskt det lar seg gjøre», skrev Sandvik.

– Løfter kvinner opp

Ifølge Vivien Helen Vestre i PLC har nettverket rundt 2000 følgere i sosiale medier, og nettverket arrangerer «sammenkomster hvor kompetanseutvikling og nettverksbygging står i fokus». Vestre sier interessen er økende, og at de ved forrige treff samlet 350 personer.

Hun sier hovedårsaken til at de begynte å dele ut prisen var å gi oppmerksomhet til «en kvinne i industrien som fortjente å bli sett og anerkjent for sin ekstra innsats».

– Det er viktig å gi ros og anerkjennelse når noen fortjener det. Så oppfattes dette som et positivt initiativ i bransjen, bidrar til å gjøre bransjen mer attraktiv – også for kvinner, er med og løfter kvinner opp, og setter søkelys på viktigheten av mangfold, sier Vestre.

Bru vil ha flere kvinner i lederposisjon

Oljebransjen har alltid hatt lav kvinneandel, også på ledernivå. Ifølge topplederbarometre CORE fra 2020, er bare 16 prosent av de operative stillingene i toppledergruppene i olje- og gassbransjen, besatt av kvinner.

Tidligere i høst inviterte olje- og energiminister Tina Bru kvinner i bransjen til arbeidslunsj, for å diskutere utfordringene med kvinneandelen.

– Det er viktig for meg å si at det er vel og fint å snakke om rekruttering av kvinner. Men vi må også snakke om bransjene. Hvordan ser framtidsutsiktene ut og hvordan kan man rekruttere nye, flinke hoder inn i bransjen? Man har et kjempepotensiale til å hente flinke folk, sa Bru til nettstedet EnergWE.