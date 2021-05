Equinor kjøper fornybarselskap for 913 millioner kroner

Selskapet kjøper det polske fornybarselskapet Wento, og får dermed en portefølje på 1,6 gigawatt med solenergiprosjekter i Polen.

Vis mer byoutline Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Equinor har fullført en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Wento fra Enterprise Investors for 91 millioner Euro, eller 913 millioner norske kroner.

Det kommer frem i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Kjøpet støtter Equinors ambisjon om å bli et ledende selskap det grønne skiftet, og danner et godt grunnlag for vekst i det polske energimarkedet, heter det i meldingen.

Polske Wentos forretningsplan inkluderer en rekke solenergiprosjekter i forskjellige utviklingsfaser, med en total kapasitet på omtrent 1,6 gigawatt (GW).

– Wento har et sterkt og engasjert team som leverer byggeklare fornybarprosjekter av høy kvalitet i det polske energimarkedet, sier Olav Kolbeinstveit, direktør for Kraft og markeder i Equinor.

– De har vist over tid at de kan skape verdi fra sin portefølje, og vi ser fram til sammen å videreutvikle potensialet vi ser i fornybarsektoren i Polen.

Transaksjonsavtalene ble undertegnet onsdag 5. mai, og fullført samme dag.

Les også Equinor scorer på havvind i Polen: – Snart samme treffprosent som Lewandowski

Satser på havvind

Kjøpet av Wento kommer dagen etter nyheten om at Equinor sikret seg lisens for havvindprosjekter i Polen.

Her ble det klart at Equinor vil samarbeide med det polske energiselskapet Polenergia, om havvindprosjektene Baltyk II- og Baltyk III. De to prosjektene er blant de første havvindprosjektene med lisens fra den polske staten, ifølge selskapet.

Equinor antar at de to prosjektene vil ha en kapasitet på 1440 MW, noe som vil kunne forsyne to millioner polske hjem med strøm.

Selskapene forventer at byggeprosjektet kan sette i gang i 2024, men dette avhenger blant annet av nødvendige avtaler og investeringsbeslutninger fra de to selskapene.

I 2018 og 2019 kjøpte Equinor 50 prosent av de tre havvindprosjektene til Polenergia kjent som Baltyk I, Baltyk II og Baltyk III.

Equinor skal være operatør for prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasene for prosjektene.