Equinor har vært på forskningssenter-befaring i Angola

Equinor og norske myndigheter har endelig fått se tomten i Angola der et kontroversiellt milliard-senter skal ligge.

Den røde firkanten viser hele det foreslåtte området. Representanter for Equinor og norske myndigheter har nå vært på befaring på tomta, opplyser Equinor.

Forrige fredag var representanter for Equinor, flere internasjonale oljeselskap, og norske myndigheter på befaring i Angola, for å se på tomten der et mye omtalt forskningssenter skal bygges.

Det forteller Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, til Aftenbladet/E24. Senteret skal ligge utenfor byen Sumbe.

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Det var et besøk arrangert av Sonangol (Angolas statseide oljeselskap, journ.anm.) og Angolanske myndigheter, der Equinor og en rekke internasjonale selskaper var invitert. Vi fikk en omvisning på tomta der senteret er planlagt bygget, sier Haaland.

Ifølge Haaland ble det ikke gitt noen nye opplysninger om framdrift, tidsplan og budsjett, men Equinor ser på møtet som en positiv utvikling.

– Det er et steg som viser at de jobber med dette, og vi ser positivt på at det er bevegelse, selv om vi fremdeles er utålmodige på fremdriften.

Har bidratt med 420 millioner kroner

Forskningssenteret, som ble lansert av Sonangol for over ti år siden, har fått milliarder av kroner i finansiering av en rekke internasjonale oljeselskaper.

Pengene ble overført som bonusutbetalinger til Sonangol mellom 2011 og 2016, i bytte mot letelisenser utenfor kysten av Angola. Equinor har bidratt med 420 millioner kroner til forskningssenteret.

Høsten 2020 presenterte Sonangol, i et brev til E24, for første gang offentlige planer om hva senteret skal være og når det skal bygges. Finansieringen av senteret, og det at Sonangol ikke har kunnet vise til verken planer eller at senteret eksisterer, har i mange år fått korrupsjonseksperter til å stille spørsmål ved prosjektet.

Også Equinor har i mange år vært bekymret og lagt press på Sonangol om å bygge forskningssenteret.

I Equinors bærekraftsrapport for 2020, som ble presentert fredag, skriver selskapet om medieoppmerksomheten rundt Angola-saken, og at de vil fortsette å følge opp betalingene til forskningssenteret.

Ble grillet i Stortinget

Saken om ble først tatt opp av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i 2016 etter saker i norsk medier, men så lagt bort. Saken ble gjenopptatt av komiteen etter flere saker i Aftenbladet/E24 høsten 2020.

Aftenbladet kunne da dokumentere at senteret fortsatt ikke var bygget, at ingen kan gjøre rede for «sosiale prosjekter» Equinor har finansiert i Angola, og at Equinor i årevis har vært partner med et beryktet nettverk knyttet til den svartelistede, kinesiske forretningsmannen Sam Pa.

Produksjonsskipet på Blokk 31 i Angola, lisensen der Aftenbladet/E24 avslørte at Equinor i mange år var partner med det beryktede nettverket 88 Queensway Group. Vis mer byoutline RICHARD DAVIES

I slutten av februar var totalt ni tidligere og nåværende olje- og energiministre, styreledere og konsernsjefer i Equinor, innkalt til høring på Stortinget om saken.

Under høringen var Equinor-toppene tydelige på at de ikke ville inngått en lignende avtale støtte til sosiale prosjekter og forskningssenter i dag, og at selskapet nå har formalisert retningslinjer om å ikke frivillig gå inn i samarbeid med selskaper der eierforholdene ikke er klarlagt.

Grønt lys for omstridt letelisens

E24 har også skrevet flere artikler om Equinors inntreden i letelisensen Blokk 1/14 i Angola, der Equinor har truet med å trekke seg, med mindre de får en endelig bekreftelse på at selskapet Somoil ikke lenger har eierandeler i Acrep – i et av de andre selskapene som deltar på lisensen.

– Vi har gjort våre undersøkelser, og konklusjonen vi har kommet til er at vi ikke ser noe behov for å trekke oss fra lisensen, sier Haaland i Equinor.

Både Somoil og Acrep er privateide, angolanske oljeselskaper, med angivelig tette bånd til eliten rundt tidligere president Jose Eduardo dos Santos.

Det er blitt hevdet gjentatte ganger at Somoil, som Equinor samarbeidet med fra 2007 til 2016, i hemmelighet er eid av Angolas tidligere visepresident Manuel Vicente og flere andre tidligere ministre. Somoil har avvist dette overfor E24. Det har aldri lykkes E24 å få en kommentar fra Vicente eller andre påståtte eiere av Somoil.

Ledelsen i Acrep har aldri svart på henvendelser fra E24.

– Eierskapet i Acrep er avklart så langt vi får gjort, gjennom kildene vi har tilgang på, sier Haaland.

Ifølge Haaland er det ikke startet leteboringer i området ennå.

– Det ligger i letingens natur at det er stor usikkerhet, og den eneste måten å finne ut av hva som er i grunnen er å bore, men vi går inn fordi vi tror det er potensial der, sier Haaland.

