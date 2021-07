Equinor: 70 prosent økning i personskader i andre kvartal

Oljegiganten melder om en økning i personskader på 70 prosent i andre kvartal, og mener det er «alvorlig» at utviklingen går «feil vei».

Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert i går 16:00

– Vi ser alvorlig på at det går feil vei med antall personskader. Ingen skal skade seg på jobb for oss. Vi ser heller ikke forbedring for alvorlige hendelser, sier konserndirektør for sikkerhet, sikring og bærekraft, Jannicke Nilsson, i Equinor i en pressemelding.

– Vi fortsetter derfor å ha fokus på storulykker, samtidig som vi jobber for å snu utviklingen for personskader, sier hun videre.

Sikkerhetsrapporten viser en stabil trend i antall alvorlige hendelser for andre kvartal 2021 og ligger ved utgangen av juni på 0,5 prosent. Men antallet personskader ser en svært negativ utvikling, med en økning på 70 prosent.

Equinor har registrert 90 skader i andre kvartal 2021, mot 53 skader for samme periode i fjor.

Ni alvorlige hendelser er også registrert i andrekvartal, mot tolv i fjor.

I andre kvartal har det også vært én hydrokarbonlekkasje, opplyser selskapet. Det er den fjerde så langt i år.

Talsperson Sissel Rinde mener rapporterte skader må presenteres i sammenheng med et høyere aktivitetsnivå, og viser til såkalt 12-måneders TRIF, som er antall personskader med medisinsk behandling per million arbeidstimer. Dette økte til 2,5 fra 2,3 ved utgangen av fjoråret.