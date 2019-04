1-roms på 15 kvadrat uten toalett solgt for 1,8 millioner

På Bislett i Oslo ble en 15 kvadratmeter stor leilighet solgt for 1,8 millioner kroner tirsdag - 300.000 kroner over prisantydning.

Det til tross for svært betydelige mangler: Sammen med de 19 andre leilighetene i samme etasje må man som beboer dele på åtte toaletter og tre bad.

Kun for enslige: Gården i Thereses gate var opprinnelig eid av Kvindernes Boligselskap AS, som ble stiftet i 1923 for å bedre økonomisk uavhengige kvinners muligheter på boligmarkedet. For noen år siden fikk også menn adgang til å kjøpe, men det er fremdeles et krav at bare enslige kan bo her. Det skriver TV 2.

- Det er en liten leilighet som åpenbart kommer til kort på en del fasiliteter, men dette er en leilighet som ligger svært sentralt i Oslo. Her er det vanskelig å få leiligheter til under to millioner. Det er det som gjør at man får en så høy pris, sier megler Lars Jakob Aarak i Privatmegleren til E24.

TV 2 omtalte saken først.

Det dobbelte av Obos-snittet

Med en salgssum på 1,8 millioner kommer kvadratmeterprisen på 120.000 kroner. For å sette det i perspektiv:

I 2018 var kvadratmeterprisen på nye og brukte eneboliger på henholdsvis 35.000 og 25.000 kroner for hele landet.

I mars var gjennomsnittlig kvadratmeterpris for Obos-tilknyttede boliger i Oslo-området 63.993 kroner.





Aarak forteller at dette er den minste leiligheten han har solgt, men at han har vært involvert i høyere kvadratmeterpriser gjennom salg av Tjuvholmen-leiligheter.

Sett fra inngangsdøren.

- Jeg har imidlertid aldri solgt en leilighet uten bad for en høyere kvadratmeterpris, sier han.

Tror på videre prisgalopp

Mange vil kanskje karakterisere summen som spinnvill. Aarak mener på sin side at det er mer å gå på.

- Jeg tror vi ikke har sett taket når det gjelder pris per kvadratmeter. Husk at dette Oslo og at vi bor i verdens rikeste land. I andre hovedsteder, som Stockholm og London, er prisene enda høyere, sier megleren - som på linje med alle med samme yrke har en interesse av å snakke opp markedet.

I Prognosesenteret tror de prisveksten i boligmarkedet er over - for i år. Sjeføkonom Nejra Macic forventer at boligprisene skal svakt nedover fra april og at rentehevingene som en rekke banker har innført etter hvert vil begynne å bite.

– Det vil bli mindre aktivitet, færre på visning og lavere interesse, sa Macic etter onsdagens ferske tall fra Eiendom Norge.

De viste en prisoppgang på 0,7 prosent i mars.