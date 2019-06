Ber om tre millioner for «Oslos minste enebolig»

Likevel flokket boligkjøpere inn da dørene ble åpnet til første fellesvisning tirsdag, ifølge megler Henrik Nylænder Nilsen.

– Det var stinn brakke, sier han til E24.

– Så skal det jo ikke så mye til for å fylle den opp heller ...

Den spesielle boligen, beliggende på Kampen i en nyrenovert stallbygning, er nemlig bare på 23 kvadratmeter.

– Det finnes flere eneboliger som ligger midt i byen, men så vidt jeg vet er dette den minste, sier megleren – som valgte å gjøre et poeng ut av nettopp dét i salgsannonsen.

To etasjer



Tross hybel-størrelsen strekker boligen seg faktisk over to plan.

Det gir ikke all verdens med plass til hver av etasjene:

1. ETASJE: Et lite oppholdsrom med bad til venstre. Opp trappen finnes kjøkkenkrok og utgang til vestvendt balkong.

– Det er egentlig utrolig at det går an, kommenterer Nilsen.

– Med 23 kvadrat og to etasjer er du avhengig av smarte og praktiske løsninger. Noe denne boligen absolutt har, legger han til.

Første etasje er forbehold bad, gang og et oppholdsrom. Stue og kjøkkenkrok finnes i andre etasje, hvor det også er utgang til en vestvendt balkong på to kvadratmeter.

– Attraktivt for flere



Prisantydningen er satt til tre millioner kroner. Det priser hver kvadratmeter til klekkelige 130.500 kroner.

– Det er en høy kvadratmeterpris, selvfølgelig, vedgår megleren.

– Men høy standard, beliggenhet og det unike ved denne boligen gjorde at vi vurderte tre millioner til å være rett pris. Og visningsoppmøtet tyder på at vi traff ganske bra.

– Hvem kjøper egentlig en slik bolig?



– Jeg tror dette er et attraktivt objekt for flere, og på visning har det vært mange forskjellige interessenter. Den passer nok særlig for unge i etableringsplassen, sier megleren.

– Men skal man bo der sammen, bør man være ganske glad i hverandre.