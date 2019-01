Saken oppdateres.

Desember er normalt en måned med lav omsetning, og en nedgang i boligprisene på denne tiden av året var ventet.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,7 prosent.

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter flate boligpriser gjennom høsten 2018, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt, selv om dette ikke bryter den underliggende moderate trenden i markedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer i en pressemelding.

– I 2018 under ett ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, sier Dreyer.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving påpeker at tallene er mer eller mindre som forventet.

– Men lite interessante for det store bildet siden dette alltid er en relativt stille måned i boligmarkedet. 2018 har vært preget av høye omsetningsvolumer i et velfungerende boligmarked, sier Geving.

Solgte flere boliger

I desember ble det solgt 2.963 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. I 2018 er det solgt 90.828 boliger, som er 4,9 prosent flere enn i 2017 og 2,6 prosent flere enn i rekordåret 2015.

- Antall salg i desember er på nivå med tidligere år, og som normalt for desember å være. Samlet for 2018 så er det solgt over nitti tusen boliger, noe som er rekord i antall bruktboligsalg i Norge i løpet av et år, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i desember 2018, noe som er to dager mer enn i desember 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 103 dager.

– Salgstiden har i hele 2018 ligget høyere enn tidligere år, noe som trolig skyldes det store utbudet av boliger i markedet, sier Dreyer.

Mange bruktboliger til salgs i år

Det var i desember som normalt negativ prisutvikling i store deler av landet. Sterkest utvikling hadde Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg med en oppgang på 1,4 prosent. Svakest utvikling var det i Trondheim, Ålesund, Bodø og Stavanger med en nedgang på 2,0 prosent

Den sterkeste prisutviklingen i 2018 hadde Oslo med en oppgang gjennom året på 6,3 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en nedgang på 0,8 prosent.

– Årstakten i boligprisutviklingen har hentet seg inn igjen etter det til dels kraftige boligprisfallet i 2017. I Oslo har prisene steget mest i året som gått, men her er prisene fortsatt på et lavere nivå enn da de var på sitt høyeste i februar 2017.

- Gjennom hele 2018 har det vært mange bruktboliger til salgs. Vi venter at dette vil vedvare i 2019 i takt med at det også vil komme mange ferdigstilte nybygde boliger i markedet på grunn av den store boligbyggingen de siste årene. Dette i kombinasjon med de varslede renteøkningene fra Norges Bank gjør at vi forventer en fortsatt moderat prisutvikling i 2019, avslutter Dreyer.