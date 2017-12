Saken oppdateres.

Boligprisene falt 1,1 prosent i måneden som gikk, viser ferske tall fra meglerbransjen. November er historisk sett blant de svakeste boligmånedene, men nok en gang er fallet sterkere enn normalt. Sesongjustert sank prisene 0,4 prosent.

– Det er et ganske tydelig fall i boligprisene i november, sier Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

Selv om synkende boligpriser er normalen før jul, påpeker meglertoppen at prisfallet er sterkere enn normalt.



Den norske boligprisgaloppen nådde sin foreløpige topp i april. Siden har pilene i all hovedsak pekt nedover. Oktober ble et lite unntak, hvor prisutviklingen var bedre enn måneden vanligvis byr på.

Enkelte økonomer håpet dette var et forvarsel om at markedet nå snur, og at november-tallene ytterligere vil underbygge et omslag. Nå drepes de forhåpningene, i alle fall foreløpig.

Boligprisene er nå ned 5,6 prosent på landsbasis siden toppen i våres.

Kraftig tilbudsbyks

Det ble totalt solgt 7.171 boliger i november. Det er en økning på 1,8 prosent fra november i fjor.

– Tross prisfallet synes vi det er overraskende at omsetningen holder seg så god, sier Dreyer, som tror det kan skyldes at mange kjøpere nå svikter nyboligmarkedet, hvor salget har stupt den siste tiden.

Gjennomsnittlig salgstid lå imidlertid på 46 dager, noe som er ti dager lengre enn i fjor.

Samlet sett kaller Dreyer aktiviteten i markedet "veldig god". Han viser til at salgsvolumet er nær toppnivå.

Mer bekymringsfullt er antallet boliger ute for salg. Her viser tallene en kraftig økning på over ti prosent.

– Tilbudssiden øker ganske mye, sier Dreyer.

Saken fortsetter under grafen.

Blandet i Oslo



Oslo har vært den store festbremsen for boligprisene i år. Måned etter måned har prisfallet vært sterkest i hovedstaden, noe som har dratt den nasjonale utviklingen nedover.

I november falt imidlertid Oslo-boligene "bare" 0,5 prosent i pris, noe som isolert er et tegn på bedring.

– Det er noe sterkere enn vi har sett i månedene før, kommenterer Dreyer.

I oktober sank for eksempel Oslo-prisene 1,8 prosent.

Situasjonen er imidlertid blandet i Oslo. Tempoet i markedet er fortsatt lang dårligere enn det pleier. Gjennomsnittlig salgstid var 32 dager i november.

– Det er veldig høyt til å være Oslo, påpeker Eiendom Norge-sjefen.