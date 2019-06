Boligprisene steg 0,7 prosent i mai

Meglerbransjens nyeste rapport viser at norske boliger i snitt ble 0,7 prosent dyrere fra april til mai.

– Vi har nå hatt en lang periode med moderat boligprisutvikling. Det er gledelig, sier Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer til E24.

Den sesongjusterte mai-veksten noteres til 0,5 prosent. Det betyr at prisveksten ligger litt over den historiske normalen for vårmåneden.

– Dette var litt sterkere enn forventet. Vi hadde et estimat på prisoppgang på 0,2 prosent sesongkorrigert, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til E24.

I Norge pleier boligprisene å stige fra nyttår og frem mot sommeren.

Mai har bydd på boligprisvekst i åtte av de ti siste årene, deriblant sterk vekst i fjor.

Rekordmye til salgs



Årets mai-prisøkning kommer tross skyhøyt utbud og mange salg. Hele 13.750 boliger ble lagt ut i markedet i mai, 11,8 prosent flere enn i 2018. Salget endte på 10.389 boliger, også dette en kraftig økning på 7,7 prosent fra mai i fjor.

– Begge deler er rekordhøyt, sier Dreyer.

– Man snakker ofte om vårflommen, hvor det kommer masse boliger til salgs om våren. Det har i alle fall skjedd i år, sier meglertoppen.

Sjeføkonomen er enig.

– Tallene tilsier en moderat utvikling i et marked med rikelig med tilbud. Aktiviteten er veldig god, det går unna i omsetningen, og nå er prisveksten der også. Boligmarkedet fremstår som rimelig balansert, sier Haugland.

Tilbudsboomen har også preget årets tidligere måneder. Dreyer sier 2019 nå seiler opp som et rekordår. Det spesielle nå er imidlertid at etterspørselssiden også synes sterk nok til å ta disse boligene unna, uten at prisene faller, bemerker han.

Spår travel sommerinnspurt

Det tok riktignok 45 dager å selge snittboligen i mai, noe som er fire dager lengre enn i fjor. Dreyer sier denne økningen betyr lite, mog at boliger fortsatt selges "relativt raskt" i de fleste steder av landet.

Eiendom Norge spår nå at boligmarkedet vil fortette med høy aktivitet og normal prisutvikling før sommerferien starter.

I selve fellesferien pleier både antallet kjøpere og selgere synke mye, og det er ikke uvanlig at også salgsprisene får seg en knekk.

Slik var den nominelle boligprisutviklingen i mai i de store byene:

Oslo: +0,1 prosent

Bergen: +0,9 prosent

Trondheim: +0,3 prosent

Stavanger: +0,6 prosent

Prisutviklingen de siste tolv månedene i hele landet ligger nå på 1,8 prosent.