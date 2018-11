– Se her, sier Ivan Føre Svegaarden og viser at det er jordgulv og ikke fast dekke under tregulvet på de tre soverommene i eneboligen.

– Over pukken er det lagt plast, isopor og isolasjonsmatte, og rett oppå det ligger tregulvet.

Småbarnsfamilien fikk sjokk da de oppdaget hvordan eneboligen er bygget.

– Rett etter at vi flyttet inn skulle vi legge nye gulv. «Herregud, her er det jordgulv», sa jeg til kona.

Les også: (+) Nye befolkningsanslag rokker ved selve fundamentet i det norske boligmarkedet

Millionene renner ut

Eneboligen på Lillehammer fra 1996 ble bygget med en løsning som man ikke forventer i nyere boliger.

– De markedsførte dette som en rimelig og rask løsning, forteller Svegaarden.

Men for han og kona har det ikke blitt en rimelig løsning. Millionene renner nå ut mens de krangler om erstatning.

Småbarnsfamilien med to barn som nå er fem og syv år gamle, flyttet fra Bærum og kjøpte huset på Søre Ål i Lillehammer vinteren 2016, for snart tre år siden. Problemene startet da de før innflytting, sommeren 2016, skulle pusse opp.

Les også: Her har folk flest råd til bolig

MARERITT: Boligkjøpet har gitt Ivan Føre Svegaarden og familien store problemer.

Støpt gulv i halve etasjen

Boligen består av sokkeletasje og 1. etasje. I kjelleretasjen er det tre soverom, kjellerstue, gang, teknisk rom og bad. Mens de sistnevnte rommene har støpt plate som gulv, er det bare jordgulv på de tre soverommene.

– Har du fått noen forklaring på hvorfor det er jordgulv på soverommene men ikke ellers?

– Nei, og det er det som er så rart. Hvorfor ble det støpt betongsåle i halve etasjen, og ikke i hele, spør boligkjøperen.

– Huset synker

Han forteller at skadene på huset er komplekse.

– Huset står også på matjord, som gjør at det synker. Feilaktig drenering har sammen med gulvløsningen ført til sopp og råte.

Kjøperne har hatt en rekke fagfolk på befaring. De mener det er behov for reparasjoner for totalt 2,4 millioner kroner.

REVET: Boligkjøperne har valgt å rive både gulv og vegger for å avdekke skader.

Kjøperne har også brukt enorme summer på eksperter og advokat. Fordi huset ifølge dem selv er ubeboelig, har de dessuten måttet kjøpe et rekkehus som erstatningsbolig.

Totalt beløper reparasjoner og utgifter seg så langt til ca. 3,8 millioner kroner, ifølge Svegaarden. Det er like mye som småbarnsfamilien kjøpte boligen for.

– Merkelig løsning

Selgerne bodde i boligen fra den ble bygget og i 20 år frem til salget i 2016. Overfor kjøperne har de hevdet at de ikke merket noen problemer mens de eide boligen.

Eneboligen ble av DNB eiendom markedsført som en «meget velholdt enebolig». I takstrapporten står det at huset «er fundamentert med betongsåle». Takstmannen forteller til E24 at han stoler på opplysninger fra selgere, og at han som takstmann ikke har mulighet til å sjekke hva som er under gulvbelegget.

– Vi river jo ikke opp gulvet for å sjekke slikt, sier takstmann Stein Tråseth.

Han har vært tømrer i 20 år og takstmann i 10.

– Jeg har aldri sett en slik byggemåte i moderne hus. 100 år gamle hus kan ha jordgulv, men da gjerne i krypkjelleren og ikke der hvor det er beboelsesrom, sier Tråseth.

Han synes løsningen er merkelig.

– Det forundrer meg spesielt at det er støpt dekke i noen rom, men ikke i alle.

Saken fortsetter under annonsen.

Også de andre fagfolkene som har vært involvert stiller seg spørrende til byggemåten.

SNART TRE ÅR: Ivan Føre Svegaarden og familien kjøpte eneboligen vinteren 2006, for snart tre år siden. De har aldri kunnet bo der.

– Bygger ikke slik nå

Eneboligen ble levert av Hedalm Anebyhus med innleide lokale snekkere som bygget.

Daglig leder Stian Sandermoen opplyser at byggemåten også i dag er en løsning som er godkjent av Byggforsk, og at også andre boligprodusenter har bygget slik.

– Men vi i Hedalm Anebyhus bygger ikke slik i dag.

– Hvorfor ikke?

– Først og fremst fordi mange ønsker varme i gulvet – og da må man ha fast dekke.

– Hva er begrunnelsen for å bygge slik?

– Jeg vet ikke. Det er jo en del jobb å bygge slik også. Men jeg mistenker at årsaken var lavere pris, i tillegg til raskere fremdrift, sier Sandermoen.

Han understreker at han ikke vet om de i denne saken leverte grunn- og betongarbeidene.

– Potensielt stort skadeomfang

Selgerne hadde boligselgerforsikring, og det er skadeoppgjørsselskapet Norwegian Claims Link (NCL) som nå behandler spørsmålet om erstatning.

– Informasjonen i salgsoppgaven om at boligen har støpt dekke har vist seg å ikke stemme for tre soverom. Der er gulvene lagt over fyllmasser av grus. Utbygger foreslo løsningen, og anså den som tilsvarende god, men noe rimeligere. Selgerne aksepterte den tilbudte løsningen, sier Mille Haslund Mellbye, leder for skadeoppgjør i NCL.

Hun understreker at konstruksjonen ikke er i strid med forskriftskravene.

– Dette er en kompleks sak med et potensielt stort skadeomfang.

Takstmennene som er engasjert er foreløpig uenige.

– Mener NCL at selgerne har holdt tilbake informasjon?

– Ved salget var det 20 år siden oppføring. Selgerne reflekterte ikke over at opplysningene i taksten ikke var fullstendig dekkende.

NCL har tilbudt kjøperne 500 000 kroner i erstatning. Det godtar ikke Ivan Føre Svegaarden og kona.

– Vi har kjøpt en bolig som ikke var i den tilstanden som beskrevet hverken i prospekt, takstrapport eller i selgers egenerklæring.